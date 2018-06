Wie Bürgermeister Maik Lehn erläuterte, seien durch den Verlust des Notariats Räume in dem Gebäude frei geworden. Die Gemeinde sei in Sachen Flüchtlingsunterbringung derzeit deutlich engagierter, als sie das sein müsste. Dennoch sei absehbar, dass im Spätherbst weitere Flüchtlinge nach Stetten a.k.M. kommen würden. Und daher biete es sich an, die Räume der ehemaligen Sozialstation im Amtshaus für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen bereitzustellen und so herzurichten, dass sie bei Bedarf bezugsfertig sind. "Uns ist es wichtig, im Vorfeld zu reagieren und nicht erst, wenn die Flüchtlinge vor der Tür stehen", fasste der Bürgermeister zusammen.

Miete wird Gemeinde erstattet

Die damit zusammenhängenden finanzrechtlichen Regelungen, wurden seitens der Verwaltung wie folgt zusammengefasst: Die Gemeinde habe durch die Unterbringung der Asylbewerber in der Anschlussunterbringung in einer gemeindeeigenen oder auch in einer angemieteten Wohnung einen Anspruch auf Erstattung der Unterbringungskosten gegenüber den Asylbewerbern. Damit diese einen Anspruch auf "Leistungen für Unterkunft" erlangen könnten, sei ein privat- oder öffentlich-rechtlich Nutzungsverhältnis erforderlich. Erst dann bestehe eine Zahlungspflicht der Asylbewerber für die Unterkunftskosten gegenüber der Gemeinde. Und erst dann könnten die Asylbewerber auch die Ausgaben gegenüber dem Sozialamt oder dem Jobcenter geltend machen und mit einer sogenannten Abtretungserklärung veranlassen, dass die Kosten für die Unterkunft direkt an die Gemeinde überwiesen werden.

Wohnung soll später frei vermietet werden

Die Gemeindeverwaltung schlug den Räten vor diesem Hintergrund nun ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis vor und in dem Zusammenhang stand dann auch die Anpassung der entsprechenden Satzung aus dem Jahr 1994, in der weder eine bestimmte Unterkunft festgelegt worden war und als Gebühr die vergleichbare Miete festgelegt wurde. Im aktuellen Satzungsmuster des Gemeindetags aus dem Jahr 2014 war indes festgelegt, dass die Benutzungsgebühren zu kalkulieren sind. Lehn informierte die Gemeinderäte, dass laut der neuen Regelung pro Wohnplatz ein Betrag von rund 256 Euro kalkuliert werde. Bei vier Plätzen ergebe sich dann eine entsprechende Summe, die die Gemeinde vom Landratsamt für die Unterbringung zurückfordern könne. Nach Auszug der Asylbewerber sollten die Wohnung auf dem freien Markt zur Miete angeboten werden, informierte Lehn weiter.

