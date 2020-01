Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

Gemeinderäte stellen bei Beratung zum Haushalt Pumptrack und Wunschliste des Schulzentrums auf den Prüfstand

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Stetten am kalten Markt lässt kaum Spielraum, den Rotstift anzusetzen. Das stellten die Gemeinderatsmitglieder bei der jüngsten Haushaltsberatung fest. Fündig wurden sie jedoch beim geplanten Pumptrack für die Jugendlichen und auf der Wunschliste des Schulzentrums. Am Ende zogen die Fraktionen jedoch ihren Antrag zurück, in diesen Bereichen einzusparen.