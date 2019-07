von Gerd Feuerstein

Helmut Bürk war weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Als Metzgermeister und Immobilienmakler machte er sich einen Namen. Am vergangenen Sonntag ist er im Alter von 85 Jahren im Krankenhaus in Sigmaringen verstorben.

Schon als Schüler geschäftstüchtig

Der Verstorbene galt als Geschäftsmann durch und durch, der sich mit unbändigem Ehrgeiz und Fleiß etwas aufgebaut hat. Als Sohn eines Metzgerehepaares am 17. März 1934 in Freiburg geboren, meinte es das Schicksal nicht gerade gut mit ihm. Schon ein halbes Jahr später verstarb seine Mutter, sodass sich deren Geschwister in Levertsweiler um ihn kümmerten. Schon als junger Schüler entwickelte er dort eine gewisse Geschäftstüchtigkeit. So erledigte er gegen ein Trinkgeld für viele Einwohner mit dem Fahrrad die Einkäufe in Ostrach. Bereits damals zog es ihn am liebsten in die Metzgerei, sodass sein Berufswunsch nach der Schule feststand.

Auf die Selbstständigkeit folgt die Eröffnung mehrerer Filialen

Nach der Lehre in Hettingen zog es ihn in die Ferne, wo er in Offenbach, Düsseldorf und Frankfurt berufliche Erfahrung sammelte. Mit 23 Jahren legte er vor der Handwerkskammer Darmstadt die Meisterprüfung ab. Wieder in Essen tätig, riss ihn eine schwere Erkrankung seines Lehrmeisters zurück in die Heimat, wo er in Rosna seine spätere Ehefrau Martha kennen und lieben lernte. Beide träumten von der Selbstständigkeit, ein Vorhaben, das sie im Februar 1958 mit der Übernahme der ehemaligen Metzgerei Sessler in der Stettener Lagerstraße in die Tat umsetzten. Nach schwierigen Anfangsjahren blühte das Geschäft, sodass mehrfach um- und ausgebaut wurde und man sich ein eigenes Schlachthaus sowie mehrere auswärtige Filialen zulegte.

Vom Metzger zum Makler

Anfang der 80er Jahre liefen die Metzgereien so gut, dass sich Helmut Bürk einem neuen Geschäftsfeld, dem Verkauf von Immobilien, zuwandte. Eher durch Zufall in dieser Branche gelandet, packte ihn auch in diesem Metier der Ehrgeiz. Fortan verschaffte er sich als Immobilienmakler in der gesamten Region einen guten Namen und in ganz Deutschland war sein Sachverstand als einziger Fachimmobilienmakler für Metzgereien gefragt.

Vielfältiges Engagement in der Gemeinde

Trotz seiner starken beruflichen Eingespanntheit fand Helmut Bürk auch stets die Zeit, sich in Stetten ehrenamtlich zu engagieren. Lange Jahre stand er dem früheren Gewerbeverein vor, hat mit diesem beispielsweise die erste Leistungsschau organisiert, die Dreitrittenkapelle mit Kollegen rundum saniert und die Fusion mit der Werbegemeinschaft vorangetrieben. Bleibende Zeichen hat Helmut Bürk in Stetten unter anderem mit der Sanierung des historischen Gasthauses Kreuz im Herzen der Gemeinde gesetzt. Nach dem Abzug der Franzosen hat er auf eigenes Risiko die Vermarktung des Hochhauses in der Schelmengrube mit 21 Wohnungen übernommen. Nicht zuletzt hat sich Helmut Bürk auch in der Marketing-Gruppe engagiert, die Gründung des Technologiezentrums unterstützt und sich um die Patenschaft mit Montlhéry besondere Verdienste erworben.

Zum Gedenken an den Verstorbenen wird am Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, eine Sterbeandacht in der St. Mauritiuskirche in Stetten a.k.M. stattfinden. Der Trauerfeier mit anschließender Aussegnung ist dann am Donnerstag, 4. Juli, um 14 Uhr, ebenfalls in St. Mauritius. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.