von Gerd Feuerstein

Mit dem Konzept für den Bauhof und den geplanten Anschaffungen für das laufende Jahr hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschäftigt. Bei zwei Enthaltungen stimmte das Gremium den Beschaffungsvorschlägen der Verwaltung und des Technischen Ausschusses zu. Ausnahme: Statt einer Kehrmaschine und Unkrautbürste als Anbaugeräte für ein Bauhof-Fahrzeug, wie es die Verwaltung favorisierte, soll in einer einjährigen Testphase auf einen Drittanbieter zurückgegriffen werden.

Crafter kostet 34 000 Euro

Im Vorfeld der Sitzung hatte sich der Technische Ausschuss mit den Anschaffungen beschäftigt, die Geräte und Fahrzeuge im Bauhof besichtigt und Empfehlungen an den Gemeinderat ausgesprochen. Für den 13 Jahre alten Pritschenwagen mit 130 000 Kilometern wird ein VW Crafter in der Farbe orange angeschafft, der statt einer festen Pritsche einen dreiseitigen Kipper hat. Beim günstigsten Anbieter kostet das Fahrzeug knapp 34 000 Euro.

Stetten am kalten Markt Beschwerden von Bürgern erreichen die Gemeindeverwaltung oft via Internet Das könnte Sie auch interessieren

Kommt Elektroauto für alten VW Caddy?

Auch der VW Caddy, ebenfalls 13 Jahre alt und mit 100 000 Kilometern auf dem Tacho, soll durch ein neues Modell für gut 16 000 Euro ersetzt werden. Hier regte Gemeinderat Daniel Sauter (FW) an, sich über die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs Gedanken zu machen, nachdem man inzwischen eine Fotovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude installiert habe: "Wir könnten damit auch unserer Vorbildfunktion als Kommune gerecht werden."

Kämmerer: Unsicherheit durch Kälte und Reichweite

Kämmerer Ermilio Verrengia erwiderte, man habe das zwar im Vorfeld geprüft, sei aber aus Gründen der Praktikabilität und Unsicherheitsfaktoren wie Reichweite sowie Kälteempfindlichkeit des Akkus wieder davon abgekommen. Auch Bauhofleiter Placido Nicosia, Gemeinderat Klaus-Dieter Halder (CDU) und Walter Sambil (FW) waren von der Idee wenig begeistert, zumal das vorgeschlagene Fahrzeug wirtschaftlich die beste Lösung sei, wie Halder meinte.

Gemeinde informiert sich über Elektrofahrzeug

Letztlich einigte man sich darauf, den Vorschlag Sauters zu prüfen und das Gremium über das Ergebnis zu informieren. Sollte ein E-Mobil deutlich teurer sein, so wurde die Verwaltung ermächtigt, den Kauf des neuen Caddy in die Wege zu leiten.

Für das Bauhof-Fahrzeug kommt ein neuer Walzenstreuer mit nachfolgendem Tellerstreuer. | Bild: Gerd Feuerstein

Kehrmaschine ein Jahr mieten

Unstrittig war auch die Beschaffung eines neuen Walzenstreuers mit Tellerstreuer für das Bauhof-Fahrzeug. Dafür fallen Kosten von 12 500 Euro an, wobei die Gemeinde versucht, das Altgerät zu verkaufen. Hinsichtlich einer neuen Kehrmaschine und Unkrautbürste einigte man sich nach ausführlicher Diskussion auf eine einjährige Testphase, in der diese Geräte von Drittanbietern ausgeliehen werden. Die vorhandenen Geräte stammen noch vom früheren Fahrzeug und wurden nach dem Kauf des aktuellen Fahrzeugs auf dieses umgerüstet. Statt der Ersatzbeschaffung hatte die Verwaltung vorgeschlagen, als Alternative eine selbstfahrende Kehrmaschine zu erwerben, was der Technische Ausschuss mehrheitlich ablehnte.

Auch ein neues Stromaggregat wird angeschafft. | Bild: Gerd Feuerstein

Schiefer (FW): "Nicht jedes Gerät muss gleich im Stallt stehen"

Mehrfach stellte Bürgermeister Maik Lehn die Vorteile heraus, die eine eigene Maschine mit sich bringe: "Damit wäre man deutlich flexibler und vom Wetter völlig unabhängig." Doch nicht nur Adrian Schiefer (FW) plädierte für die Erprobungsphase: "Nicht jedes Gerät muss gleich im eigenen Stall stehen." Zu guter Letzt stimmte das Gremium auch dem Kauf eines neuen Stromaggregats für rund 3000 Euro sowie einem Pauschalbetrag von 6000 Euro für Kleingeräte wie Laubsauger, Heckenscheren und dergleichen zu.