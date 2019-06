von Gerd Feuerstein

Einen Volltreffer hat die Gemeinde mit dem Anlegen von mehreren Blumenwiesen im Ort und beim Stettener Friedhof gelandet. Die Arbeit des Bauhofs und der Einsatz der Kindergartenkinder beim Einsäen der Flächen im Herbst zahlten sich aus. In den vergangenen Wochen entwickelte sich eine Blütenpracht, die seither Tag für Tag Einwohner und Gäste erfreut. Und wie gewünscht fühlen sich Bienen und andere Insekten in den Blumenwiesen wohl.

Naturpark schafft Projekt „Buntes Treiben“

Schon früher gab es Blumenwiesen in der Gemeinde, doch hatten sich diese im Laufe der Jahre mehr und mehr zu Unkrautflächen zurückentwickelt. Da kam das Projekt „Buntes Treiben“ des Naturparks Obere Donau gerade richtig. Schnell war klar, dass sich die Gemeinde an diesem Projekt beteiligen wird. So wurden Flächen geschaffen, auf denen standortangepasste Pflanzen für alle Arten von Insekten Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten bieten und damit zum Erhalt der Artenvielfalt beigetragen.

Ziel sind pflegearme Blühflächen für Insekten

„Ziel sind keine akkurat gemähten Plätze, sondern nährstoffarme, dafür umso artenreichere Blühflächen, in denen es auch nach Jahren noch summt und brummt und auf denen wir mit dem Bauhof möglichst wenig eingreifen müssen“, sagt Ermilio Verrengia.

Wiesen müssen noch in der Blüte gemäht werden

Der Leiter des Stettener Bau- und Liegenschaftsamts macht klar, dass die Flächen demnächst gemäht werden müssten, obwohl sie in voller Blüte stehen. „Eine Begehung an Fronleichnam mit Projektkoordinatorin Nele Feldmann vom Naturpark hat ergeben, dass wir die Flächen jetzt während der Blüte schnellstmöglich abmähen müssen, um ein Aussamen der einjährigen Arten zu verhindern und damit den mehrjährigen Arten die Chance zu geben, ans Licht zu wachsen und so die Flächen langfristig zu sichern“, erzählt Verrengia.

Schnitt soll Langlebigkeit der Blumenpracht sichern

„Diese schönen Blumenwiesen auf fünf bis sieben Zentimeter zu stutzen, das hat uns im ersten Augenblick auch umgehauen.“ Aber er hoffe, „dass wir damit die Langlebigkeit der Flächen in voller Blüte sichern können“, wie es von der Expertin des Naturparks zugesichert sei. Es sei der Gemeinde ein wichtiges Anliegen, dass man noch lange Freude an der Blumenpracht habe. Daher würden die Mitarbeiter des Bauhofs auch an den Pflegeseminaren des Naturparks teilnehmen.