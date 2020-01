von Gerd Feuerstein

Das Wirtshaussterben ist in aller Munde. Insbesondere auf dem Land machen viele Dorfgasthäuser dicht. Umso glücklicher ist man derzeit in Stetten a.k.M., wo das traditionsreiche Gasthaus Zum Kreuz seine Gaststube wieder öffnen wird. Ab 1. Februar empfangen dort die neuen Wirtsleute Mandy Teicher und Sebastian Seiler ihre Gäste. Zum Auftakt gibt es ab 17 Uhr einen Sektempfang und Freibier.

Bei Pächtern zunächst Weiterführung des Hotelbetriebs im Fokus

„Wir sind einfach nur happy, dass wir mit Mandy und Sebastian zwei absolute Fachleute gefunden haben, die wieder Schwung in unser traditionsreiches Lokal bringen werden“, erzählen Timo Locher und Eric Lehmann. Die beiden Inhaber der Heuberger Biermanufaktur haben das Gasthaus Mitte des vergangenen Jahres als Pächter übernommen und sich seither vorwiegend um die Weiterführung des Hotelbetriebes gekümmert. „Schon seit dem vergangenen Frühjahr haben wir Anzeigen geschaltet, um zusätzliches Personal zum Betrieb der Gaststätte zu finden“, erzählen sie und freuen sich, „dass wir endlich fündig geworden sind“.

Das Gasthaus Zum Kreuz ist aus dem Stettener Ortsbild nicht wegzudenken. Viele Mitbürger freuen sich, dass nun neues Leben in das Lokal einkehrt. | Bild: Gerd Feuerstein

„Für uns bietet das Gasthaus die Chance, unser eigenes Ding zu machen und den Gästen das zu bieten, was sie von uns erwarten“, freuen sich Mandy Teicher und Sebastian Seiler. Als gelernter Koch und ausgebildete Hotelfachfrau bringen die Beiden dafür die besten Voraussetzungen mit. So hat der 31-jährige Sebastian umfangreiche Erfahrungen sowohl in der gehobenen Gastronomie gesammelt, als auch in Landgasthöfen in der Schweiz, am Bodensee und im Schwarzwald. Dort hat er auch seine Partnerin Mandy kennengelernt, die ursprünglich aus Dresden stammt und im Schwarzwald zur Hotelfachfrau ausgebildet wurde: „Danach war ich acht Jahre in der Schweiz tätig und bin dann wieder an meinen Ausgangspunkt zurückgekehrt“, lächelt die sympathische Wirtin, die es „kaum mehr erwarten“ kann, die die ersten Gäste im Kreuz begrüßen dürfen.

Beginn erst einmal mit kleiner Karte und gut bürgerlicher Küche

Inzwischen sind die Beiden in Stetten a.k.M. heimisch geworden und haben die Wohnung im Obergeschoss des Gasthauses bezogen, dessen Geschichte sich bis in Jahr 1553 zurückverfolgen lässt. Mitte der 80er-Jahre wurde es von einer Interessengemeinschaft mit Unterstützung des Landesdenkmalamtes, des Landkreises und der Gemeinde vor dem Zerfall gerettet wurde: „Passend zum Haus werden wir gut bürgerliche Küche anbieten“, erzählt der Koch und ergänzt schmunzelnd, dass dabei der Wurstsalat, das Schnitzel und der Zwiebelrostbraten „natürlich nicht fehlen“ dürften. Anfangs wolle er erst mal mit einer kleineren Karte an den Start gehen und sehen, wie es sich entwickelt. Die Öffnungszeiten ab 1. Februar sind Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 bis 22 Uhr.