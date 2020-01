Nusplingen – Ein neues Projekt für den Nusplinger Ortsteil Heidenstadt: Michael Kleiner, Geschäftsführer des Holzfachmarkts Kleiner, erstellt derzeit auf dem Gelände seines ehemaligen Sägewerks einen Garagenpark.

Insgesamt plant Kleiner 52 dieser Garagen. 35 davon sollen noch in diesem Jahr fertig werden, 16 sind bereits vermietet. Sie eignen sich für Kraftfahrzeuge aller Art, besonders aber für Oldtimer, Wohnmobile, Anhänger oder kleinere Boote. Die Garagen sind geräumige zehn Meter lang, vier Meter breit und 3,70 Meter hoch und besitzen neben einem elektrischen Sektionaltor auch einen Stromanschluss.

Unternehmer Michael Kleiner ist voller Tatendrang. Das Projekt, so berichtet er, habe er bereits auf der CMT präsentiert: „Ich bin auf großes Interesse gestoßen.“ Viele Wohnmobilisten hätten durchaus Bedarf an zusätzlichen überdachten Stellplätzen, davon ist er überzeugt: „Zumal die Fahrzeuge eine enorme Höhe haben.“ Mit seinem Projekt in Heidenstadt kann Kleiner hier Abhilfe schaffen. Am Schausonntag im Holzfachmarkt Kleiner am 2. Februar – ohne Verkauf und Beratung – können Interessierte die Garagen von 14 bis 17 Uhr selbst in Augenschein nehmen.

Die Dächer des Garagenparks dienen zudem als Träger für eine Photovoltaikanlage, für die eine eigene Trafostation gebaut werden soll. Kleiner kooperiert dabei mit der Firma Solarkomplex aus Singen. Ein Teil der Module ist bereits installiert, die Gesamtanlage wird sukzessive weiter ausgebaut.

Um den selbst produzierten Strom optimal zu nutzen, plant der Wahl-Heidenstädter zudem drei Elektro-Tankstellen. Diese freistehenden Ladesäulen, projektiert von e.optimum, werden auf dem Parkplatz des Holzfachmarkts installiert.

