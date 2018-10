Fröhlich, heiter, erwartungsvoll. Das war die Atmosphäre am Sonntagvormittag kurz vor 10 Uhr in der Stettener Albstraße. Immer mehr Teilnehmerinnen versammelten sich am Start- und Zielpunkt des Stettener Frauenlaufs. Viele von ihnen trugen das neongelbe T-Shirt, das der Veranstalter ausgegeben hatte. Die Aufschrift "Beste Version von mir" führte zu manchem Schmunzeln. Doch jetzt, kurz vor dem Startschuss war keine Zeit, sich um Aufdruckes Gedanken zu machen. Jetzt ging es ums Warmmachen. Dafür stieg zu flotter Discomusik Stefanie Lauterbach vom TSV-Fitnesszentrum auf einen Tisch und gab die Übungen vor. Die Frauen und Mädchen, die sich hinter der Startlinie drängten, machten die Übungen mit offenkundiger Begeisterung mit. Mitunter erinnerte die Szene an eine La-Ola-Welle.

Laura Briemle aus Mengen ist die erste Starterin, die am Ziel eintrifft. Sie ist gleichzeitig Siegerin der Fünf-Kilometer-Walkingstrecke. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Der insgesamt zwölfte Stettener Frauenlauf bildete wie in den Vorjahren den Auftakt und ersten Höhepunkt des Stettener Oktober. Der Aktionstag des Wirtschaftsverbunds lockte im Laufe des Tages Tausende von Besuchern in die Garnisonsgemeinde. Über den verkaufsoffenen Sonntag und sein Begleitprogramm wird der SÜDKURIER noch in seiner morgigen Ausgabe berichten.

Leonie Braun und Maria Laubhahn sind die jüngste und die älteste Teilnehmerinnen beim Stettener Frauenlauf am gestrigen Sonntag gewesen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Während sich die Frauen vor dem Start warm machten, war Bürgermeister Maik Lehn am Start- und Zielpunkt eingetroffen. Der Rathauschef hatte zu dieser Stunde nur eine Aufgabe – den Startschuss für die 213 sportlichen Mädchen, Teenies und Frauen zu geben. Dann war es soweit: Lehn drückte ab. Auf dieses Zeichen hin, setzten sich die Teilnehmerinnen in Bewegung. Voran die flotten Läuferinnen für beide Distanzen. Ihnen folgten in gemäßigtem Tempo die Walkerinnen. Ihnen war vor dem Start von Sprecherin Beatrix Mattes eindringlich geraten worden, ja nicht zu rennen, sondern sich auf das Walken zu beschränken. Denn die 25 Streckenposten des TSV Stetten hätten nicht nur die Aufgabe, Getränke auszugeben, sondern auch auf das Tempo der Geherinnen mit zwei Stöcken zu achten. Im vergangenen Jahr, so die Warnung, habe eine Walkerin disqualifiziert werden müssen.

Nach der Rückkehr von der Strecke waren zunächst Mineralwasser, Fitnessriegel und eine Pause angesagt | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Nach und nach trafen die Teilnehmerinnen wieder am Zielpunkt ein. Auf sie wartete ein richtiges Wohlfühlprogramm. Die sportlichen Frauen und Mädchen durften in der Alemannen-Halle kostenlos die Duschen benutzen. Ein örtlicher Physiotherapieanbieter spendete jeder Teilnehmerin eine Massage. Am Zielpunkt standen Müsliriegel und Wasserflaschen bereit.

Für die Auswertung setzten die Organisatoren wieder auf moderne Technik, die sich beispielsweise bereits seit Jahren beim Silvesterlauf in Sigmaringen bewährt. Die Amateursportlerinnen trugen Bänder mit Transpondern bei sich, die sowohl die Start- wie auch die Ankunftszeit elektronisch registrierten. Die elektronische Auswertung machte es möglich, dass kurz vor 13 Uhr die Siegerinnen bereits feststanden.

Die Ergebnisse Fünf Kilometer-Jogging: 1. Laura Briemle (Mengen); 2. Anita Böckheler (Die Böckies), 3. Juliane Arends (Stetten). Fünf Kilometer.Walken: 1. Sissi Knecht (Mi-Ka Sports), 2. Anika Feig (Schwenningen), 3. Simone Kögel (Schwenningen). 10 Kilometer-Jogging: 1. Julia Demmer (Pfullendorf), 2. Kathrin Stingel (Schwenningen), 3. Andrea Ritter (SV Frohnstetten). Zehn Kilometer-Walken: 1. Lioba Teufel (Straßberg), Wilma Siber (Schwenningen), 3. Michaela Höschle (Winterlingen). Ausgezeichnet wurden auch die älteste und die jüngste Teilnehmerin. Leonie Braun mit sieben Jahren, das fast zehnfache an Alter kann Maria Laubhahn aufweisen.

