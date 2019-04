Wer mit großen Erwartungen am Samstagabend in die Stettener Alemannen-Halle kam, war beim Jahreskonzert der Feuerwehrkapelle (FWK) an der richtigen Adresse. Das zeigte sich zum Schluss am intensiven Beifall der Zuhörer in der voll besetzten Halle. Zum ersten Mal war das 20-köpfige Jugendorchester in das Programm eingebunden.

Augen zu und der Fantasie ihren Lauf lassen

Beide Kapellen unter Leitung von Johannes Schuler hatten sich unter dem Motto „Der gute Ton für alle“ für Stücke aus dem Bereich der Programmmusik entschieden: Augen zu und der persönlichen Fantasie freien Lauf lassen.

Andreas Neusch führt durch da Programm

Damit das gelang, hatte sich Andreas Neusch auf Spurensuche in den Musikarchiven gemacht. In gekonnt lockerer Art führte der Ansager in die Welt der einzelnen Kompositionen ein und öffnete damit die Türen für die persönliche Gedankenreise. „Reise“ – dieser Begriff betraf nicht nur den geografischen Herkunftsort der einzelnen Stücke, sondern auch den Beginn einer Zeitreise. Von den Wikingern des Frühmittelalters bis hin zur Kommandobrücke eines Raumkreuzers aus der Star-Wars-Saga reichten die Endpunkte.

Klänge aus der Keltenzeit

Oder gar noch weiter? „The Glenmasan Manuscript“ ist eine Sammlung alter keltischer Sagen. Marc Jeanbourquin hat daraus die Vorlage für ein akustisches Gemälde geschaffen, die von den FWK-Musikern in ein musikalisches Erlebnis, ein impressionistisches Farbenmeer umgesetzt wurde. Die karge Schönheit des schottischen Hochlandes im Gegensatz zur sanften irischen Hügellandschaft, wilde Küsten, tosende Brandung. Die Musiker transformierten den irischen Nebel in die schwäbisch-badische Mehrzweckhalle, jenen Nebel, aus dem die Gestalten der keltischen Sagenwelt in das fahle Tageslicht eines Tages voller Abenteuer traten.

Wikinger erwachen zum Leben

Um nicht weniger Kampf und Kampfesmut ging es in „Throne of the North“, nur mit dem Unterschied, dass die entscheidende Schlacht der Engländer gegen die barbarischen Wikinger ein verbürgtes geschichtliches Ereignis ist. Auch hier bestand das musikalische Reifezeugnis der FWK darin, mit ihrem Spiel die rauen Nordmänner und den zu allem entschlossenen englischen König zum Leben zu erwecken.

Reise um die Welt in knapp elf Minuten

In zehn Minuten und 40 Sekunden schafften es die Musiker, die „Reise um die Welt in 80 Tagen“ mit Pauke, Tubas, Klarinetten und den übrigen Instrumenten mit der Präzision eines Hollywood-Spielfilms vor das geistige Auge des Publikums zu zaubern. Angefangen von den bekannten Londoner Big-Ben-Klängen bis zum Trompeten der indischen Elefanten, beinhaltet das Stück alle Etappen der imaginären Weltreise eines britischen Millionärs. Weitere Etappen waren ein Flug über den Rhein von den Alpen bis an die Nordsee und die aufregende Geschichte eines Mustang-Hengstes, der, aus der Gefangenschaft entkommen, wieder zu seiner Herde zurückkehrt.

Jugend macht sich bei Star-Wars-Fans Freunde

Nicht weniger lautmalerisch betätigte sich das Jugendorchester. Der Abstecher in die Serengeti erweckte die afrikanische Tierwelt zum Leben. Für Science-Fiction-Fans war der Beitrag zum Star-Wars-Film „Das Erwachen der Macht“ ein Leckerbissen.

