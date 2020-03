Stetten am kalten Markt vor 3 Stunden

Erzieherin hat sich mit dem Coronavirus infiziert – Kindergarten in Stetten a.k.M. muss schließen

Eine Erzieherin im evangelischen Kindergarten in Stetten am kalten Markt hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Kindergarten schließt für die kommenden zwei Wochen. Alle Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung sind in Quarantäne.