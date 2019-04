von Gerd Feuerstein

Auf den Langstrecken, also den Distanzen von 5 000 Metern bis zum 42,195 Kilometer langen Marathon, haben Andreas Klauser aus Stetten a.k.M. und sein Kompagnon Michael Gomeringer aus Heinstetten schon viele Erfolge eingeheimst. Doch ihren jüngsten Coup werden die beiden Ausdauersportler wohl nie mehr vergessen. Denn neuerdings dürfen sich die beiden Läufer aus dem Schwabenländle sogar Weltmeister nennen. Und zwar Hyrox-Weltmeister.

Knochenjob: Es gilt, einen Schlitten mit 125 Kilogramm Gewicht über eine Distanz von zwei mal 25 Meter zu schieben. | Bild: Gerd Feuerstein

Denn diesen Monat wurden in Oberhausen die ersten Hyrox-Weltmeisterschaften ausgetragen, bei denen mehr als 600 Fitnessbegeisterte in verschiedenen Kategorien und Altersklassen am Start waren. Darunter so prominente Sportler wie Marathonläuferin Sabrina Mockenhaupt, Siebenkämpferin Jennifer Oeser und mehrere Ruderer, die mit Olympiamedaillen dekoriert sind. Und mittendrin die beiden Dauerläufer vom Großen Heuberg. Aber was steckt eigentlich hinter dem neuen Fitnesstrend: "Hyrox kombiniert Kraft-, Ausdauer- und Intervalltraining", berichtet Michael Gomeringer und fügt an, dass bei diesem neuen Trend "sowohl Ausdauersportler als auch Pumper auf ihre Kosten kommen".

Parcours mit Kraft- und Ausdauereinheiten

Bei dem großen Indoor-Sport-Event wird Laufen mit anderen funktionellen Trainingselementen kombiniert, zu denen unter anderem Wallballs, Rudern auf einem Ergometer oder Ausfallschritte mit einem Sandsack zählen: "Somit ist Hyrox für alle sportbegeisterten Menschen geeignet, die ihre Fitness bei einer offiziellen Challenge testen wollen", erzählen die beiden Dauerläufer, die als Angehörige des Rebi-Running-Teams jeweils Marathonzeiten von unter drei Stunden vorweisen können. Dass sie damit über die nötige Grundfitness verfügen, versteht sich da sozusagen von selbst.

So sehen Weltmeister aus: Nach der Siegerehrung und frisch geduscht sind Michael Gomeringer (links) und Andreas Klauser zwar immer noch fix und fertig, dabei aber extrem glücklich. | Bild: Gerd Feuerstein

Und die ist auch von Nöten. Denn zwischen den acht 1000 Meter-Läufen stehen jeweils äußerst kraftraubende Fitness-Workouts an, die den Sportlern gewaltig in die Knochen gehen. So gilt es beispielsweise, eine Schlitten mit satten 125 Kilo zu schieben und mit 75 Kilo zu ziehen, über eine 1000 Meter Distanz am Ergometer zu rudern, Ausfallschritte mit einem Sandsack im Nacken zu machen oder – ganz zum Schluss – 100 Kniebeugen mit einem sechs Kilo schweren Ball zu machen und diesen nach jeder Kniebeuge auf ein Ziel in drei Meter Höhe zu katapultieren. "Da brennen einem ja fast schon vom Zuhören die Muskeln", wirft unser Reporter ein, und entlockt den beiden Ausdauersportlern damit ein zustimmendes Nicken: "Das kann man wohl sagen."

Michael Gomeringer und Andreas Klauser (rechts) schauen nach dem Zieleinlauf ziemlich ungläubig auf ihre Endzeit. Mit 57:48 Minuten nahmen sie die Eine-Stunde-Hürde. | Bild: Gerd Feuerstein

Nachdem Klauser und Gomeringer sich beim Vorentscheid in Karlsruhe mit einer Zeit von 1:02:20 Stunden für die Teilnahme an der WM-Endrunde in Oberhausen qualifiziert hatten, war es für sie natürlich keine Frage, "die Reise in den Pott" eine Woche später auch anzutreten: "Eine gewisse Verrücktheit, sich dieser Herausforderung zu stellen, gehört natürlich dazu", räumen sie ein. Und auf eine Frage des Moderators kurz vor dem Start nach den eigenen Erwartungen, antwortete Team-Kapitän Michael Gomeringer kurzerhand: "Heute wollen wir die Stundenmarke knacken."

Nach jedem Fitness-Workout sind acht Läufe über jeweils 1000 Meter zu absolvieren. | Bild: Gerd Feuerstein

Was folgte, war ein Wettkampf, der an Dramatik und Spannung kaum zu überbieten war. Mehrere Teams wechselten sich in der ersten Hälfte des Rennens an der Spitze immer wieder ab. Im zweiten Abschnitt kristallisierte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team aus Ungarn ab. Nach sechs Laufrunden und ebensovielen Workouts waren beide Mannschaften gleichauf. Mit einer Sekunde Rückstand ging es an die letzte Herausforderung, die sogenannten "Wall-Balls".

Sieg mit 0,5 Sekunden Vorsprung

Moderator und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste erkannte die Dramatik des Duells und verkündete dem Publikum in der riesigen Halle permanent den Zwischenstand. Die Entscheidung wog hin und her, bis Gomeringer/Klauser sich am Ende mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,5 Sekunden durchsetzten und damit den Weltmeistertitel im Double der Altersklasse M30 gewannen: "Was folgte waren unbeschreibliche Momente des Glückgefühls, die wir wohl nie mehr vergessen werden." Und bei Puls von über 200 galt es sofort ein TV-Interview zu geben.

Die offizielle Siegerehrung fand schließlich in der Turbinenhalle in Oberhausen statt, bei der bis in die frühen Morgenstunden gebührend gefeiert wurde. Grund dafür gab es allemal. Schließlich hatten die beiden Jungs vom Heuberg die Stundemarke tatsächlich geknackt. Denn die Uhr blieb bei genau 57 Minuten und 48 Sekunden stehen: "Eine Zeit für die Ewigkeit", strahlten die Weltmeister.