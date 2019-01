von Gerd Feuerstein

Das Gemeindeoberhaupt erinnerte, dass das französische Militär die Heuberggemeinde "über viele Jahre hinweg geprägt" habe, und würdigte, dass Pierre Caudrelier jahrzehntelang maßgeblich zum freundschaftlichen Verhältnis zwischen den französischen Militärangehörigen und der Zivilbevölkerung beigetragen habe. So sei dieser nicht nur Gründungsmitglied der Deutsch-Französischen-Gesellschaft Zollernalb e.V. gewesen, sondern habe "deren Geschicke als französischer Präsident über 31 Jahre geleitet". Zusätzlich habe Caudrelier 14 Jahre das Präsidentenamt des Regionalverbandes Süd geleitet, der in dieser Zeit von elf auf 25 Ortsvereine mit über 4000 Mitgliedern angewachsen sei. Nicht zuletzt stelle Pierre Caudrelier seine Fähigkeiten und sein Geschick seit vielen Jahren auch dem Partnerschaftsausschuss der Gemeinden Stetten a.k.M. und Montlhéry zur Verfügung. Seit dem Jahr 1982 pflegt die Gemeinde Stetten am kalten Markt eine Partnerschaft mit der Stadt Montlhery in Frankreich. Montlhéry hat rund 7500 Einwohner und liegt etwa 20 km südlich von Paris im Department Essonne und nicht weit vom internationalen Flughafen Orly entfernt. Bekannt ist Montlhéry durch seine Autorennbahn.

Mehr als 300 Gäste wohnten in der Alemannenhalle dem ersten kulturellen Höhepunkt des Jahres bei.

"Sie haben all diese Aufgaben stets mit großer Leidenschaft wahrgenommen", attestierte Lehn und bezeichnete Caudreliers jahrzehntelanges Wirken als dessen "Lebenswerk", mit dem er sich bleibende Verdienste um die Völkerverständigung und um die Deutsch-Französische-Freundschaft erworben habe. "Als Dank und Anerkennung für ihr vorbildliches Engagement – weit über unsere Gemeindegrenzen hinweg – darf ich ihnen heute die silberne Verdienstmedaille unserer Gemeinde überreichen", so Lehn unter dem Beifall der Zuhörer, nicht ohne auch die Verdienste von Caudreliers Ehefrau Gisela zu würdigen, die ihrem Gatten "stets den Rücken freigehalten" und ihn in all den Jahren "mit viel Tatkraft und Engagement begleitet und unterstützt" habe.

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatten die zahlreiche Gäste während der Jahrestagung der Deutsch-Französischen Gesellschaften des Regionalverbands Süd im Rathaus in Stetten am kalten Markt Pierre Caudrelier aus dem Amt des Vorsitzenden des Regionalverbands Süd verabschiedet. Damals schon würdigte Vizepräsidentin Renate Castorph das beispielhafte Engagement von Caudrelier. Ein ganz besonderer Dank und eine hohe Ehrung sei ihm unter anderem von der gräflichen Familie Bernadotte von der Insel Mainau für seine Recherche bei der Klärung der Identität von 28 ehemaligen Dachauer Häftlingen zuteil geworden, die bei Kriegsende im Hospital der Insel verstorben sind, sagte Renate Castorph damals.