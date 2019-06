von Gerd Feuerstein

Stettens Ehrenbürgerin Eugenia Beil ist tot. Die Stifterin der „Hilde und Eugenia Beil-Stiftung“, die sich um die Förderung der Altenpflege in der Heuberggemeinde besonders verdient gemacht hat, erlag in der Nacht von Freitag auf Samstag im Pfullendorfer Krankenhaus einer kurzen aber schweren Erkrankung.

Eugenia Beil erblickte am 8. Februar 1933 in Stetten a.k.M. das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Volksschule in Stetten und dem Ablegen der Mittleren Reife in Sigmaringen wechselte sie an die Wirtschaftsoberschule nach Reutlingen. Ausgestattet mit dem Wirtschaftsabitur legte sie im elterlichen Kaufhaus die Prüfung zur Einzelhandelskauffrau mit bestem Erfolg ab. Neben dem Einkauf und der Verwaltung kümmerte sich Eugenia Beil fortan auch um die Ausbildung der Lehrlinge. Nachdem das gut gehende Kaufhaus Beil 1976 aus familiären Gründen in andere Hände gelegt beziehungsweise vermietet wurde, wechselte Eugenia Beil in den Dienst der Gemeinde Stetten a.k.M., für die sie bis zu ihrer Pensionierung 20 Jahre lang als Sekretärin der

Placidus-Renz-Schule tätig war.

In ihrer Freizeit engagierte sich Eugenia Beil als Mitglied im Pfarrgemeinderat und stand als Lektorin und Kommunionhelferin jederzeit für kirchliche Dienste zur Verfügung. Im ersten „Theologischen Kurs Freiburg“ nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erwarb sie sich die kirchliche Unterrichtserlaubnis, die sogenannte Missio canonica.

Kaufhaus wurde umgebaut

Zeitlebens fühlten sich Eugenia Beil und ihre bereits 2011 verstorbene Schwester Hilde der christlichen Nächstenliebe verpflichtet. Und so war es den beiden ein Herzensanliegen, ihr angespartes Vermögen für ältere Menschen in ihrer Heimatgemeinde zur Verfügung zu stellen. Mit der Gründung der Hilde und Eugenia Beil-Stiftung und einem beträchtlich hohen Stiftungskapital konnte das ehemalige „Kaufhaus Beil“ in ein modernes, barrierefreies Wohnhaus für Senioren umgewandelt werden, in dem den Bewohnern seit seiner Inbetriebnahme Ende 2012 ein schönes Wohnen im Herzen der Gemeinde ermöglicht wird.

Das soziale Vermächtnis von Hilde und Eugenia Beil würdigte der Stettener Gemeinderat, als er im Juni 2012 einstimmig beschloss, Eugenia Beil mit der Ehrenbürgerwürde auszuzeichnen. Ihrer Schwester konnte diese Ehre damals nicht mehr zuteilwerden, nachdem sie wenige Monate zuvor verstorben war. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Bundeswehr und Gemeinde wurde Eugenia Beil dann am 11. Januar 2013 vor einem großen Publikum im gebührenden Rahmen mit der höchsten gemeindlichen Ehrung ausgezeichnet.

Ihre Heimatgemeinde war der Verstorbenen zeitlebens besonders wichtig. Mit Stetten fühlten sich Eugenia Beil und ihre Schwester Hilde so sehr verbunden, dass sie für die Seniorenarbeit in Stetten beziehungsweise die Hilde und Eugenia Beil-Stiftung ihren gesamten Besitz gegeben haben.

„Obwohl die Geschwister ihr Leben hätten anders einrichten können, übten sie einen bescheidenen, manchmal fast kargen Lebensstil. Das Gemeinwesen war ihnen wichtiger als privater Konsum oder gar Luxus. Den eigenen Besitz mit denen zu teilen, die weniger haben, ist echte Solidarität. Auch hierin ist Eugenia Beil eine eher seltene Erscheinung in unserem Land, in dem zwar viele Menschen von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit sprechen, sich selbst aber dann schwertun, wenn es um den eigenen Besitz geht“, würdigte bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde Pfarrer Edwin Müller die Verdienste der Verstorbenen, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr selber auf Unterstützung und Betreuung angewiesen war. Dabei wurde sie vom Mitglied des Stiftungsvorstandes, Fritz Reiser, und dessen Ehefrau Dorothea liebevoll umsorgt und in allen Belangen nachhaltig unterstützt.

Zum Gedenken an die Verstorbene wird am Donnerstag, 6. Juni um 19 Uhr eine Sterbeandacht in der St.-Mauritius-Kirche in Stetten a.k.M. stattfinden. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung im Familiengrab ist am Freitag, 7. Juni um 14 Uhr, ebenfalls in der St.-Mauritius-Kirche.