von Gerd Feuerstein

Es bleibt nach wie vor beeindruckend, was die Dorfgemeinschaft Storzingen (DGS) im Laufe eines Jahres alles auf die Beine stellt, um den Zusammenhalt im Dorf zu fördern und Bürger hinter dem Ofen hervorzulocken. Dreh- und Angelpunkt bleibt dabei das Gemeindehaus „Weckenstein„, das die DGS vor Jahren von der Gemeinde übernommen, aufwendig saniert hat, und das auch für viele private Veranstaltungen genutzt wird.

Die Flussquerung über die Schmeie wird im Sommer gerne besucht, was deren Pflege und den Erhalt der Sauberkeit für die Helfer der DGS nicht einfacher macht. | Bild: Gerd Feuerstein

„Hinter uns liegt wieder ein anstrengendes Jahr“, fasste Reinhold Löffler das Geschehen gleich zu Beginn seines Tätigkeitsberichtes zusammen. Und was der Vorsitzende des derzeit 114 Mitglieder starken Vereins (ohne Kinder) in der Folge alles auflistete, ließ so manchem Zuhörer staunen. Denn neben den seit Jahren fest etablierten Veranstaltungen, wie Mostfest, Storzinger Rocknacht, Dorfweihnacht oder auch der beliebten Mostprämierung, hat die DGS beispielsweise auch noch diverse Vorträge zu Themen wie Insektensterben, Patientenverfügung oder Leben in Neuseeland organisiert. Nicht zuletzt hatte die DGS im vergangenen Jahr auch das 125-jährige Jubiläum der Stettener Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins im Haus Weckenstein ausgerichtet, wofür ihr viel Lob und Anerkennung zukam.

Das erste Köhlerfest der DGS war ein voller Erfolg und lockte seinerzeit unzählige Besucher ins Schmeiental. Aufwand und Arbeit für unsere freiwilligen Helfer seien allerdings auch gigantisch gewesen, fügte Vorsitzender Reinhold Hotz an. | Bild: Gerd Feuerstein

Daneben pflegen Mitglieder die sehr stark frequentierte Grillstelle im Schmeiental, sorgen in der dortigen Trockentoilette ebenso für Sauberkeit und Ordnung wie sie Holz zur Verfügung stellen oder die Flussüberquerung über die Schmeie pflegen. „Hier sind wir Willi Gauggel und Hans Riester zu besonderem Dank verpflichtet“, hob Hotz deren Arbeit ebenso hervor, wie Wolfgang Letsch, der den Rasen um das Gemeindehaus pflege: „Für die aufwändigen Arbeiten haben wir inzwischen einen Rasentraktor und einen Freischneider angeschafft“, berichtete Hotz.

Besonders freute er sich, dass es mit Unterstützung der Firma Lorch durch zwei Bürocontainer gelungen war, der Storzinger Dorfjugend kurzfristig eine neue Bleibe zu geben: „Woche für Woche kommen dort im Schnitt 17 bis 19 Teilnehmer zusammen“, sagte er und dankte Anita Rösch und ihrem Team für das „tolle Engagement“.

Die Versammlung im Haus Weckenstein war „so gut besucht wie selten“, freute sich der Vorsitzende über das rege Interesse. | Bild: Gerd Feuerstein

Über die Nutzung des Hauses „Weckenstein„ sowie die auflaufenden Kosten für Strom, Wasser, Müll und dergleichen informierte Schriftführer Fritz Metzger: „Unsere Anstrengungen, das Gebäude zu erhalten, tragen Früchte“, fasste er zusammen, bevor die Kassenverwalter Michael Lorenz und Karl Buck hinter ihre umfangreiches Zahlenwerk blicken ließen. Zwar hatten diverse Anschaffungen und eine Spende der DGS von 4 000 Euro an die Gemeinde für die Trockentoilette beim Grillplatz ein deutliches Defizit in der Kasse hinterlassen, doch steht die DGS finanziell nach wie vor auf gesunden Beinen. Gemeinderat Daniel Hagg leitete die Wahlen.

Innen recht geräumig und mit entsprechendem Toilettensitz, Halte- und Türgriffen sowie Desinfektionsmittelspender ausgestattet, ist die aufgestellte Trockentoilette selbst für Behinderte geeignet. | Bild: Gerd Feuerstein

Wie eingangs der Sitzung bereits Ortsvorsteher Bruno Pozzi, so nutze Hagg die Gelegenheit, den engagierten Helfern und dem Vorstand zu danken: „Es ist brutal, was die DGS für unseren Ort und seine 330 Einwohner leistet“, waren sich Hagg und Pozzi einig. Der Erhalt des Gemeindehauses sei das „A“ und „O“, sagte Pozzi und ergänzte: „Unser Haus Weckenstein ist das Herz des Ganzen“.

Auch wenn es im Vorstand, dem er selbst angehört, häufig intensive Debatten gebe, solle man stets bedenken, „dass es immer um die Zukunft“ gehe, weswegen man „auch neue Ideen zulassen“ müsse, mahnte der Ortsvorsteher.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Reinhold Hotz, Kassier Karl Buck, die Beisitzer Bruno Pozzi und Konrad Rösch sowie die Revisoren Bernhard Beck und Reinhold Löffler in ihren Ämtern bestätigt, während Gründungsmitglied Fritz Metzger auf eigenen Wunsch ausschied. Seinen Job als Schriftführer und Hausverwalter werden sich künftig Martin Miller und Willi Letsch teilen.