Markante Gitarrensequenzen, rhythmischer Beat des Drummers, weich leuchtende bunte Lichtkegel, die die Dunkelheit des Saales in eine fremdartig anmutende Farbwelt tauchen. Das gehört zur Storzinger Rocknacht, die in diesem Jahr am Samstag, 24. November, zum siebten Mal Musikfans aus der gesamten Region in das kleine Dorf zwischen Stetten a.k.M. und Winterlingen lockt. Bruno Pozzi, Ortsvorsteher und einer der drei Organisatoren, gibt sich rund zwei Wochen vor dem Konzert optimistisch: "Ich bin sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder 150 plus x Gäste im Haus Weckenstein begrüßen dürfen."

Zwei Sahneschnitten

Auf der Bühne stehen zwei Sahneschnitten der regionalen Rockwelt: Als Vortruppe rocken die inzwischen deutlich älter gewordenen Mitglieder der einstigen Stettener Schülerband "Macrol" über die Bühne. Pozzi erläutert: "Gegründet vor fast vierzig Jahren, hatten die Vier eine längere Pause

eingelegt, um vor acht Jahren ein grandioses Comeback zu feiern." Ihr Markenzeichen – ihre witzigen und teilweise deutlich sozialkritischen Texte – brächten sie auf schwäbisch an die Ohren der Konzertbesucher.

Erfolgreich im Großraum Stuttgart

Aus Stuttgart machten sich die vier Musiker der Rock-, Blues- und Soulband "Rhythm and Blues Syndicate" auf dem Weg in die Provinz. Die Musik des Quartetts aus der Landeshauptstadt beschreibt der Hauptorganisator so: "Sie besteht aus afroamerikanischen Rhythmen und Blues, Rock und Soul, erdig, wild, still und psychedelisch das Bewusstsein ansprechend." Seit Jahren, sagt Pozzi, seien die Musiker damit im Großraum Stuttgart erfolgreich unterwegs.

Faire Veranstalter

Doch warum machen sich die Stuttgarter auf den Weg nach Storzingen? Das hat, wie Bruno Pozzi verrät, viel mit persönlichen Beziehungen zu tun: "Ich kenne mit Rene Giebel ein Mitglied der Band schon seit Langem. Er spielte damals noch in einer anderen Musikgruppe. Deshalb konnte ich die Stuttgarter für den Auftritt bei uns motivieren." Und mit leichtem Augenzwinkern erläutert der Storzinger Rockfan weiter: "Wir gehören zu den fairen Veranstaltern. Das hat sich in der Szene herumgesprochen."

Gegen den Trend

Mit der Idee einer Rocknacht, wollten Bruno Pozzi und die Dorfgemeinschaft einem aus ihrer Sicht bedenklichen Trend entgegensteuern. Immer mehr Kneipen schlössen, erläutert Pozzi die Ausgangssituation. Damit entfielen nicht nur wichtige Treffpunkte, sondern auch Auftrittsmöglichkeiten für kleine oder Newcomer-Bands. Dem wollten die Storzinger mit der jährlichen Rocknacht etwas entgegensetzen. Mit Blick auf die siebte Veranstaltung dieser Art geht Pozzi davon aus, dass das Storzinger Rockkonzert in der Szene angekommen ist.

Keine Gewinnabsicht

Nach wie vor sei mit der Konzertnacht keine Gewinnabsicht verbunden. Der Storzinger unterstreicht: "Wir machen das der Sache wegen!" Vor diesem Hintergrund nehmen der Ortsvorsteher und seine beiden Mitstreiter Tina Weißhaupt und Manfred Jung die Mühen der Vorbereitungsarbeiten gern in Kauf, zumal die Dorfgemeinschaft auf ihrer Seite steht.

Der Vorverkauf Das Konzert beginnt am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in der Weckenstein-Halle. Ab 19 Uhr ist Einlass und Ende ist spätestens um 0.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Der Vorverkauf beginnt ab sofort in Stetten bei Getränke Noll, in Sigmaringen im "Eichamt" und in Albstadt im Tabakwaren-Geschäft von Peter Stoll. Infos und Kartenvorbestellungen bei Bruno Pozzi, Telefon 05 73/14 28 abends und am Wochenende. (hps) Informationen im Internet unter:

http://www.storzingen.de

