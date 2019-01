von Gerd Feuerstein

Mit mehr als 1300 Mitgliedern ist der TSV Stetten a.k.M. in der Heuberggemeinde der größte Verein. Allein in der Abteilung Turnen werden knapp 150 Kinder betreut. Tendenz steigend. Woran es allerdings mangelt sind neue Trainer.

Stephanie Tomaselli und Stefanie Stadler (von links) leiten die Abteilung Turnen des TSV Stetten a.k.M. Für ihre vielen Schützlinge sind sie auf der Suche nach weiteren Betreuern und Betreuerinnen.

Viele denken beim TSV sofort an Fußball, Handball oder auch an das Fitness- und Gesundheitszentrum. Dass es auch die Abteilung "Turnen" gibt, hinter der sich sage und schreibe 13 verschiedene Trainings- und Tanzgruppen verstecken, haben wohl nur die Wenigsten auf dem Schirm. Abteilungsleiterin Stephanie Tomaselli und ihre Stellvertreterin Stefanie Stadler haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, ihre Abteilung ein bisschen "aus ihrem Dornröschenschlaf zu holen", wie sie ibetonen. Seit der letzten Hauptversammlung haben sie die Verantwortung übernommen und seither einiges in Angriff genommen. So wurde die Homepage aktualisiert und die Suche nach neuen Betreuern forciert. "Auch wenn wir derzeit nicht an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen, ist unsere Abteilung so bunt, vielfältig und lebhaft wie selten zuvor", sagen sie.

Mit launigen Ball- und Balancespielen versuchen Marlene Steeger und Bianca Greveler (hinten von links) den Kindern den Spaß an Bewegung und Sport zu vermitteln.

Und in der Tat: Wer beispielsweise donnerstags in die Alemannenhalle schaut, trifft in allen drei Hallenteilen auf hüpfende, tanzende, turnende, eifrig trainierende oder auch nur spielende Kinder und Jugendliche. Egal ob die Zwei- bis Dreijährigen beim Eltern-Kind-Turnen mit Birgit Marquart grade unter einen großen Fallschirm abtauchen, sich die Vorschulkids bei Sabrina Ditte mit ihrem Begrüßungslied willkommen heißen, die Geräteturnerinnen auf dem Schwebebalken üben oder am späteren Abend die Tanzgruppe "Ladykracher" unter Daniela Knobel ihren neuen Tanz für die fünfte Jahreszeit einstudieren: Die Stimmung ist bei allen prächtig: "Und so soll es auch sein", meinen Stephanie Tomaselli und ihre Stellvertreterin.

Bauch-Beine-Po, Steppen, Spielen und Tanzen ist angesagt, wenn Daniela Knobel ihre Mädels zum Training bittet. "Weitere Tänzerinnen sind uns herzlich willkommen", sagt Knobel, die mit der Gruppe gerne richtig Gas gibt, wie sie sagt.

"Klar sind die Ladykracher unser Aushängeschild", sagt Tomaselli, doch werde die Basis der erfolgreichen Tanzgruppe in den Kindergruppen von Nicola und Pamela Mogg, von Katharina Schwochow sowie in der Tanzgruppe Jugend unter Daniela Knobel gelegt. "Bei viel Spiel und Spaß werden da die acht- bis elfjährigen, die 12 bis 15-jährigen sowie die Jugendlichen an den Tanz herangeführt", erzählt Tomaselli, während Stadler ergänzt, dass die beiden Kindergruppen "regelmäßig bei Fastnachts- und Kinderbällen auftreten", von der Nikolausfeier des TSV ganz abgesehen.

Lange Zeit hatte Julia Sauter (rechts) die Geräteturnerinnen unter ihren Fittichen, muss jetzt aber aus beruflichen Gründen kürzer treten. Inzwischen ist zwar Carmen Halder in die Presche gesprungen, eine zweite Betreuerin wird aber dringend benötigt.

Mit Ball- und Fangspielen versuchen Marlene Steeger und Bianca Greveler derweil im Nebenraum ihren sechs- bis siebenjährigen Schützlingen, den Spaß an Sport und Bewegung zu vermitteln: "Beim Klettern und Balancieren trainieren wir Gleichgewicht und Koordination", erzählt Steeger. Neben der Tanzgruppe "Revival" halten sich bei der Abteilung Turnen dienstags und donnerstags auch zwei Damen-Seniorengruppen fit, die unter Claudia Heberling Sport ausüben, um nicht einzurosten. Davon sind die Rope-Skipper und die Irish-Dancer weit entfernt. Fitness und volle Konzentration gehören dazu, wenn die "Seilhüpfer" ihre Sprünge zeigen oder die Irish-Dancer die Bühne erobern.

Die Rasselbande vom Vorschulturnen wird donnerstags von 17 bis 18 Uhr von Sabrina Ditte gezähmt.

"Der Vielfalt der sportlichen Betätigung sind in unserer Abteilung so gut wie keine Grenzen gesetzt", betonen die beiden Frauen. Was sie zur Aufrechterhaltung des Angebots allerdings dringend bräuchten, seien Mitstreiter, die Spaß am Umgang mit dem Nachwuchs haben und ein, zwei Stunden pro Woche trainierten. "Alle, die daran Interesse haben, sind herzlich willkommen", sagt Tomaselli. Und Stadler ergänzt: "Wer Kindern etwas Zeit schenkt, kriegt im Normalfall auch wieder ganz viel zurück."