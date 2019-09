Der Wald wird Schwenningen zukünftig mehr kosten. Hintergrund sind neue Verträge über den forstlichen Revierdienst und die Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald, die die Verwaltung mit dem Land Baden-Württemberg abgeschlossen hat. Die Unteren Forstbehörde (UFB) am Landratsamt Sigmaringen übernimmt ab 2020 für zunächst sechs Jahre den Revierdienst im Gemeindewald Schwenningen auf einer forstlichen Betriebsfläche von rund 328 Hektar.

Reaktion auf Forstneuordnung

„Wir sind froh, dass wir das so hinbekommen haben; es ist die günstigste Variante für kleine Gemeinden wie Schwenningen und auch für die kleinen Privatwaldbesitzer“, sagte Bürgermeisterin Roswitha Beck erleichtert. Hintergrund für diese Neuerungen war die Forstneuorganisation zum 1. Januar aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofs.

Der Holzverkauf werde weiterhin durch eine kommunale Holzverkaufsstelle angeboten, die das Landratsamt als Freiwilligkeitsleistung fortsetzt und organisatorisch wieder unter dem Dach beim Fachbereich Forst angliedert. Stefan Kopp, leitender Forstbeamte bei der UFB, betonte, dass die forsttechnische Betriebsleitung und Forsteinrichtung kostenlos erfolge. Die Berechnung der Kosten für die Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald richten sich nach dem jährlichen Forteinrichtungshiebsatz sowie den ansatzfähigen Kosten des zweitvorangegangenen Jahres, die durch eine Kreisverfügung festgelegt werden.

Kosten könnten künftig häufiger steigen

Was die Neugestaltung der Reviere anbelange, so bleibe Revierleiter Jürgen Kuhl den Schwenningern weiterhin erhalten. Änderungen gebe es bei den Kosten. Die zuletzt 2003 angepassten Kosten des Revierdienstes von 13 300 Euro werden sich auf 15 100 Euro erhöhen. Die Kosten für die Wirtschaftsverwaltung steigen von 1700 Euro auf 2800 Euro. Mit der Landkreisverwaltung sei außerdem vereinbart worden, dass im Jahr 2021 eine Kostensteigerung in Höhe der Lohnerhöhungen erfolgen soll.

Zudem werde ab 2021 das Rechnungsergebnis alle zwei Jahre geprüft und die Preise entsprechend angepasst, um eine Kostendeckung zu erreichen. Stefan Kopp stellte die Vorteile der Neuregelungen so dar: „Durch örtlich vertrautes Personal, die gleichbleibende Betreuungsintensität und Betreuungsqualität sowie die Nutzung von Synergie-Effekten wie der Bewirtschaftung, Betreuung und dem Holzverkauf aus einer Hand können wir für alle Beteiligten das Beste anbieten.“