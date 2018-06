von Gerd Feuerstein

Der Sommer kommt bestimmt und damit auch die großen Schulferien. Die Schüler aus Stetten a.k.M. dürften sich dabei auch dieses Jahr wieder auf den Sommerwirbel freuen, der seit 2007 zum festen Programm in der Heuberggemeinde gehört und seit dem vergangenen Jahr unter dem Dach der Schulsozialarbeit steht. In der ersten Ferienwoche werde für die Schüler also "wieder die Post abgehen", versprechen Schulsozialarbeiter Tobias Buck und sein Team.

Keiner musste abgewiesen werden

"Die nächste Runde des Sommerwirbels drehen wir vom 30. Juli bis zum 3. August und die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Unter dem Motto "Dschungelfieber" stünden dabei das Schulzentrum, die Alemannenhalle und der gesamte Campus darum herum im Mittelpunkt des Geschehens. "Ich bin happy, dass wir alle Kinder nehmen konnten und niemandem absagen mussten", freut sich Buck und lässt wissen, dass sich insgesamt 118 Schüler angemeldet hätten.

Ein Bild aus früheren Jahren: Die „Bumping-Balls“ machen natürlich vornehmlich den Jungs enormen Spaß. Im Bild (unten von links): Daniel Vetter, Louis Mogg, Jaron Dreher und Noah Lehmann; (oben von links): Fabian Mattes, Phillip Ruh, Carlo Mogg und Stefan Feuerstein. Bild: Archiv

Allein der Tatsache, dass man wieder jede Menge Freiwillige gefunden habe, die bereits seien zu helfen, sei es zu verdanken, dass keiner abgewiesen werden musste. "Alles in allem stehen 23 Betreuerinnen und Betreuer sowie 21 Hilfsbetreuer in den Startlöchern", vermeldet Buck und weist darauf hin, dass die Betreuer Zeit und Urlaub, oder, im Fall der Jugendlichen, die erste Ferienwoche opferten, um den Kids eine spannende Woche zu bieten.

Küchenteam steht vor mächtiger Aufgabe

Zwar würden die Erwachsenen die Hauptverantwortung tragen aber ohne Unterstützung der größeren Schüler, wäre die Ausrichtung des Sommerwirbels schlicht und einfach nicht machbar. Dazu komme ein engagiertes, siebenköpfiges Küchenteam um den Frohnstetter Gastronom Karl Nolle, das fünf Tage lang dafür sorgen werde, dass niemand hungrig oder durstig bleibe.

Ein Bild aus früheren Jahren: Das eigene T-Shirt kreativ zu gestalten und individuell zu bedrucken, gehört zu den vielen Aktivitäten beim Sommerwirbel. Unter der Leitung von Sonja Dreher (dritte von links) lassen (von links) Anna-Lena Chenaux, Emily Riebl, Leonie Löffler, Sarah-Sophie Hagg und Jara Alber ihrer Fantasie freien Lauf. Bild: Archiv | Bild: unbekannt

Täglich knapp 170 hungrige Teilnehmer zu versorgen, sei eine mächtige Aufgabe, für deren ehrenamtliche Übernahme er Karl Nolle sehr dankbar sei, unterstreicht Buck. In langen Vorbereitungssitzungen habe er sich mit seinem Team wieder eine Menge ausgedacht, damit bei den Teilnehmern keine Langeweile aufkommt. Um berufstätige Eltern zu entlasten, werde dieses Jahr erstmals eine Frühbetreuung ab acht Uhr angeboten, die auch von 16 Kindern in Anspruch werde.

Viele actionreiche Ideen sind da

"Viele sportliche, kreative, kulinarische und actionreiche Aktivitäten warten auf die Kinder", so viel ist der Cheforganisator schon bereit, zu verraten. "An guten Ideen mangelt es uns jedenfalls nicht", schmunzelt er und ist froh, dass er und sein Team sich sowohl von Seiten der Gemeinde als auch der Stettener Geschäftswelt wieder über viel Unterstützung freuen dürften. Der Sommerwirbel sei in der Gemeinde so gut verankert, dass man nahezu überall offene Türen einrenne.

Auch 2018 wird es wieder ein Abschlussfest geben, so wie dieses Bild eines früheren Sommerwirbels zeigt. Im Beisein vieler Eltern, Omas und Opas zeigen Kids und Betreuer dabei, was während der Woche so alles gelaufen ist und was sie Neues gelernt haben. Bild: Archiv

Rück- und Ausblick Der Stettener Sommerwirbel wurde 2007 ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Die Kosten betragen für das erste Kind einer Familie 60 Euro; für Geschwisterkinder 55 Euro. Darin sind Verpflegung, Getränke, Bastelmaterial und dergleichen enthalten, wobei den teilnehmenden Schülern eine Woche lang Action pur geboten wird. In diesem Jahr werden 118 Kinder von einem 23-köpfigen Team und 21 Schülerinnen und Schüler betreut.

Zum Abschluss findet am Freitag, 3. August, ab 15 Uhr wieder ein "Tag der offenen Tür" für die Eltern statt, bei dem die Kinder zeigen, was die Woche über gelaufen ist. (gfe)

