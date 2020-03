Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Corona-Krise: Gemeinde bietet mit Vereinen und Oranisationen Nachbarschaftshilfe an

In Zeiten der Corona-Krise stehen Vereine, Bürger und Organisationen Seite an Seite mit der Verwaltung. In Stetten a.k.M. koordiniert die Verwaltung verschiedene Hilfsangebote für Menschen, die Unterstützung beim Einkaufen oder bei Botengängen benötigen.