von Herrman-Peter Steinmüller

Der Startschuss für die Stettener Saalfastnacht fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag im „Haus der Begegnung„ (HdB). Den Finger am Abzug hatte traditionell die Feuewehrkapelle. Beim fast zweistündigen Programm zogen die Akteure des Musikvereins nahezu alle Register der närrischen Möglichkeiten. Allerdings war der Musikerball deutlich weniger besucht als vor einem Jahr. Vereinschef Jürgen Schwochow: „Letztes Jahr hatten wir Mühe, die vielen Besucher überhaupt im Saal unterzubringen.“ Am Wochenende blieben einige Tische und Stühle leer. Das tat allerdings der fastnächtlichen Laune der Gastgeber und ihrer Gäste keinerlei Abbruch. Wie üblich saß niemand unkostümiert im Saal. Manche Besucher hatten sich zu Gruppen zusammengeschlossen, die im gleichen Narrenhäs zum Ball kamen. Sie wurden von Rainer Schwochow, dem Bruder des Vorsitzenden, namentlich begrüßt.

Genügsame Feuerwehrmänner

Wie genügsam Männer im Gegensatz zu Frauen in der Wirtschaft sind, zeigten die Akteure der Feuerwehrkapelle in einem Sketch. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des Musikerprogramms. Damit sorgen die Mitglieder der Kapelle immer gleich von Anfang an für die richtige Stimmung im Saal. In diesem Jahr unterstützte Andy Dangel mit seiner Live-Musik die Veranstaltung. Der Musikerball ist nicht nur eine Tradition an sich, sondern vereinigt einige Programmnummern unter seinem Dach, die selbst schon Tradition sind. Das gilt besonders für Brigitte Straub. Die Musikerin sammelt das ganze Jahr über lustige und bemerkenswerte Ereignisse rund um die Vereinskameraden und die Feuerwehrkapelle, bringt sie in Reimform und trägt das Resultat zum Vergnügen der Besucher beim Fastnachtsball vor.

Die Damen von der TSV-Gymnastik hatten sich farbenfroh in Fasnetschale geworfen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Ob ein Musiker einen Tag zu früh zu einem Termin kommt, der kleine SÜDKURIER-Mitarbeiter eine auffällige und leere Getränkekiste als Podest zum Fotografieren braucht oder das Narrenbaumstellen in Nusplingen, glücklicherweise ohne Verletzungen, schiefgeht – Brigitte entgeht nichts. Eine andere Tradition hat sich das „Stettener Allerlei“ geschaffen. Dabei nehmen Musikanten in Liedform das Ortsgeschehen aufs Korn. In diesem Jahr wäre die Nummer schlichtweg geplatzt. Die gegenwärtige Erkältungswelle hatte eine empfindliche Schneise in die Reihen der Allerlei-Akteure geschlagen. Immerhin war es Jürgen Schwochow gelungen, 24 Stunden vor dem Ball zwei Ersatzmusiker zu gewinnen. Und die Gäste konnten schwofen bis zum Ende.

Mit fröhlichem Schwofen ging die Narrennacht der Stettener Musiker für manchen viel zu schnell vorbei. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter