Eigentlich wollte Fritz Pfeiffer nur eine heute selbstverständliche Veränderung am Eingang des Fachgeschäfts für Uhren, Schmuck und Brillen vornehmen. Anstatt der bisher vorhandenen Stufen sollte ein Rampe den barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer oder Kinderwagenschieber erleichtern. Doch so einfach, wie sich das der Optikermeister vorstellte, war sein Vorhaben nicht zu verwirklichen. Es dauerte ein geschlagenes Jahr, bis die ersten Handwerker anrücken und mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Jetzt hofft Pfeiffer, dass vor dem ersten Schneefall die Aktion noch abgeschlossen werden kann. Was der Familie Pfeiffer den barrierefreien Umbau des Haupteingangs so schwierig machte, war die in Deutschland weit verbreitete Bürokratie. Denn zwei gesetzlich verbindliche DIN-Normen standen sich gegenüber und schienen sich auszuschließen. Die DIN-Norm gerechte Rampe erschien sechs Zentimeter zu breit zu sein. Um alles zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit nötig.

Die Vorgeschichte

Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt im Bereich der Lagerstraße vor einigen Jahrzehnten gab auch Fritz Pfeiffer, wie alle benachbarten Geschäftsleute, sein Grundstück vor der Ladentür an die Gemeinde ab. Fritz Pfeiffer: „Wir haben es aber nicht verkauft, sondern der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.“ Die Gemeinde hat auf diesem Geländestreifen einen Gehweg und drei schräge Parkbuchten ohne Bordkanten angelegt. Das Gelände an sich gehört aber nach wie vor Fritz Pfeiffer. Alle Arbeiten zum Bau des behindertengerechten Geschäftszugangs spielen sich, so stellt der Stettener Geschäftsmann fest, somit auf seinem eigenen Grundstück ab.

Weil aber der öffentliche Gehweg über das Areal führt und dieser Gehweg für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden muss, informierte Fritz Pfeiffer das Rathaus über seine Baupläne. Damit löste er eine bürokratische Lawine aus, die fast zum Umbau des gesamten Vorplatzes auf Kosten des Steuerzahlers geführt hätte. Doch der Reihe nach. Im Rathaus kümmerte man sich sofort um das Vorhaben und bat den Optiker um die Pläne. Fritz Pfeiffer reichte die gewünschten Unterlagen nach. Weil die Lagerstraße aber eine Kreisstraße ist, reichten die Stettener Verwaltungsfachleute die Unterlagen an das Landratsamt Sigmaringen weiter. Dort, so berichtet Pfeiffer, sei entschieden worden, dass die Straßenbauverwaltung zuständig sei. Pfeiffer: „Eines Tages erschien ein Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung zu einem Vor-Ort-Termin.“ Dieser Mitarbeiter habe festgestellt, dass er gar nicht zuständig sei, weil sich die Bauarbeiten für den neuen Ladeneingang auf dem Privatgelände des Optikers abspielten.

Es wurde aber noch komplizierter, wie der Stettener Geschäftsinhaber berichtet. Denn im Verlauf dieser Bemühungen sei festgestellt worden, dass sich zwei DIN-Normen gegenüber stünden. Auf dem Grundstück sind, wie schon beschrieben, die schrägen Parkbuchten eingerichtet worden. Nun wurde festgestellt, dass der Rand einer der Parkbuchten und der Rand der Rollstuhlrampe um sechs Zentimeter zu nahe aneinander sind. Das widerspreche der gesetzlichen Norm. Pfeiffer erinnert sich an die Folgediskussionen: „Jetzt wurde eine Weile darüber diskutiert, den gesamten Vorplatz umzugestalten, um den Abstand Parkplatz/Rampe wieder auf die erforderliche Breite zu bringen.“ Diese Umgestaltung hätte dann aber die Gemeinde bezahlen müssen.

Die Parkbuchten sind nicht etwa durch einfache Striche auf dem Asphalt als Autostellplätze erkennbar. Sie sind gepflastert und auch durch zwei entsprechend gestaltete und mit Randsteinen markierte Bereiche als schräge Parkplatzangebote zu erkennen. Deshalb, so folgert der Stettener Optiker, hätte der Umbau einen größeren Euro-Betrag verschlungen. Pfeiffer: „Außerdem wäre durch den Umbau mindestens einer der vier Parkplätze weggefallen.“ Die Idee, die Rampe weniger breit zu machen, war ebenfalls nicht zielführend. Der Geschäftsmann: „Unsere Rampe entspricht der vorgeschriebenen Breite für solche Auffahrten. Sie muss einfach alltagstauglich sein.“

Natürlich hat sich Pfeiffer mit den Argumenten bezüglich des Mindestabstandes intensiv auseinandergesetzt. „Selbst wenn ein Auto bis zum markierten Endbereich der Parkbucht gefahren wird, bleibt trotz Rampe der Gehwegbereich breit genug für Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl“, lautet seine Einschätzung. Dieser Meinung schloss sich Bürgermeister Maik Lehn an. Er betonte: „Die Gemeindeverwaltung begrüßt es, wenn Geschäftsleute behindertengerechte Zugänge einrichten“