Im Wettlauf mit den ersten Schneeflocken befinden sich derzeit die Mitarbeiter dreier Baufirmen in Stetten. Die Sanierung des zweiten Teils des Unteren Guldenbergs und der Bau und die Reparatur von insgesamt sieben Feldwegbrücken über die Schmeie sollen so noch im November, rechtzeitig vor dem Wintereinbruch, abgeschlossen sein. Nach Auskunft von Gemeindekämmerer Ermilio Verrengia liegen die Arbeiten bei beiden Projekten voll im Zeitplan.

Im Schmeietal entsteht derzeit die erste von insgesamt drei Feldwegbrücken über den Bach. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Der erste Teil der Straße "Unterer Guldenberg" ist bereits im vergangenen Jahr im Untergrund saniert und an der Oberfläche neu gestaltet worden. Die gleichen Arbeiten wurden 2018 auch an den übrigen Bereichen der Straße begonnen. Erschwert werden die Arbeiten, weil der obere Bereich eine Sackgasse ist. Um ihn auch während der Bauzeit erreichen zu können, musste eine provisorische Rampe angelegt werden. In der Zwischenzeit ist die Verbindung zu diesem Bereich beim Kindergarten und der Storzinger Straße fertig. In der vergangenen Woche haben die Mitarbeiter der Firma Stingel die neuen Parkbuchten gepflastert und die Zufahrten zu den Grundstücken wieder hergestellt. Ganz anders sieht es noch im Restbereich des Unteren Guldenbergs aus.

Straße endet in Wiese

Hier wurde von der Firma Wetterer bislang der Straßenbelag entfernt, und die Kanal- und Wasserleitung neu verlegt. Diese Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Nachdem die alten Gehwege entfernt sind, können, so Verrengia, im Oktober die Randsteine gesetzt werden. Mitte Oktober, so der Zeitplan, soll mit dem Rückbau einer kurzen Sackgasse begonnen werden. Dabei handelt es sich um ein voll ausgebautes, kurzes Straßenstück, das in einer Wiese endet. Der Gemeindekämmerer ist überzeugt: "Der Einbau der Asphaltdeckschicht findet im November statt." Der zweite Bauabschnitt ist mit einer Million Euro veranschlagt.

Drei Ersatzbrücken werden gebaut

Im Schmeietal investiert die Gemeinde fast eine halbe Million Euro in die Sanierung von vier Feldwegebrücken und den Bau von drei Ersatzbrücken. Auch in diesem Fall ist sich Verrengia sicher, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Arbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein