von Gerd Feuerstein

Außer Rand und Band sind seit gestern einmal mehr die Stettener Böcke. Bekanntlich kann die große Herde am "Schmotziga" keine Macht der Welt mehr bändigen. Unaufhaltsam nahmen die Böcke das Zepter in die Hand, das sie in der fünften Jahreszeit stets für sich beanspruchen.

Widerstand von Soldaten und Verwaltung bröckelt schnell

Trotz enormer Gegenwehr gelang es weder den kampferprobten Soldaten der Garnison noch der tapfer kämpfenden Garde von Schultes Maik Lehn, ihre Bastionen verteidigen. Quasi im Sturm übernahmen die Böcke das Regiment, warfen die verstaubten Akten aus dem Rathaus und setzten über die tollen Tage Andreas Klauser als Narrenbürgermeister ein.

Schon kurz nach dem Sonnenaufgang stürmten die Böcke die Garnison. Die Soldaten konnten der närrischen Übermacht nicht lange standhalten. | Bild: Gerd Feuerstein

In aller Herrgottsfrühe wurden die Bürger vom lauten Glockengeläut der Herde aus den Federn gerissen. Trommelwirbel und Fanfarenklänge verkündeten, dass nun die Stunde der Narren schlägt. Voller Tatendrang machten sich die Böcke auf in Richtung Garnison, um diese schwer einzunehmende Festung als Erstes zu stürmen.

Nicht mal die Wasserwerfer retten die Garnison

Zwar hatte die Armee dort unter dem Kommando von Oberfeldwebel Marcel Black enge Verteidigungslinien aufgebaut und sogar zwei Wasserwerfer in Stellung gebracht, doch war gegen die Übermacht der wild anrennenden Herde kein Kraut gewachsen. Kleinlaut blieb dem Standortältesten Oberst Jochen Gumprich keine Wahl, als sich der Übermacht der Böcke zu beugen, die Schlüsselgewalt zu übergeben und die wilde Horde mit Speis und Trank zu besänftigen.

Fröhlicher Trubel in Kindergärten, Pflegeheim und Schulzentrum

Frisch gestärkt trieben die Böcke in Kindergärten, im Pflegeheim und im Schulzentrum ihr Unwesen, wobei sie von Glasbläsern und Felsadappern energisch unterstützt wurden. Kaum war diese Mission erfüllt, zurrten die Böcke im Beisein von Sioux-Häuptling Maik Lehn und seinem Indianerstamm sowie den Oberen des Standorts im Bürgersaal ihr Regierungsprogramm für die närrischen Tage fest.

Närrische Ratsbeschlüsse für Regierungsprogramm

Dabei wurden richtungsweisende Beschlüsse gefasst, an denen der Schultes und sein Team noch lange knabbern werden. Der Kauf von Wirtshäusern und die Einrichtung einer Bockmilchbar im Goreth-Haus fanden ebenso klare Mehrheiten, wie der langersehnte Swinger-Club, in den Kämmerer Ermilio Verrengia die Geschäftsführung übernimmt.

In einer närrischen Gemeinderatssitzung wurde das Programm der Böcke für die fünfte Jahrezeit festgezurrt. | Bild: Gerd Feuerstein

Doch erst zum Höhepunkt des Schmotziga, dem Sturm auf das Rathaus, lief die Herde zur Hochform auf. Zwar stemmte sich die Garde des Schultes der wilden Herde entgegen und Häuptling Maik Lehn und sein Sioux-Stamm fühlten sich in ihrem Indianer-Fort noch sicher. Doch gegen die wildgewordenen Böcke kamen sie nicht an.

Massenweise Akten fliegen aus den Fenstern

Massenweise flogen verstaubte Akten aus den Fenstern, als die Indianer aufgaben und Häuptling Maik die Insignien der Macht an Narrenschultes Alexander Klauser rausrückte, nicht ohne vorher anzukündigen, dass er in der Bockstadt mit Indianer-Squaw Katrin und Töchterchen Marie eine neue Behausung vom Stamme der "Brauns" errichten werde. Dann aber machte Narrenschultes Andreas Klauser klar, wo der Pfeffer wächst: "Wirtschaften, Altersheim und Nettoketten werde ich die Tage retten", verkündigte er. "Bockmilch, die soll reichlich fließen, denn es gibt vieles zu begießen."

Die Laune könnte kaum besser sein. Im Bild (von links): Günther und Sabine Hamberger, Martina Klauser, Christa Löffler, Dietmar Klauser, Michael und Heidi Adelbert sowie Martin Löffler..

Jahrgang 1999 stellt den Narrenbaum auf

Derweil heizte die Zunftkapelle dem närrischen Volk tüchtig ein, während die Burschen des Jahrgangs 1999 und ihre Helfer einen mächtigen Narrenbaum gen Himmel wuchteten. Unterdessen ging auf der Rathaustreppe der gefürchtete Hammer der Böcke auf zahlreiche Narrenköpfe nieder. Das wilde Treiben setzte sich im Schlosshof, den Kneipen und im Festzelt fort.

Hemdglonkerumzug und Feuerwehrball

Am Abend versammelte man sich zum Hemdglonkerumzug. In der Nacht ging es schließlich beim Feuerwehrball in der Alemannenhalle hoch her, wo das närrische Volk von der Band "Midnight Special" bestens unterhalten und von der Wehr mit reichlich Bockmilch und anderen Getränken versorgt wurde.