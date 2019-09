von Gerd Feuerstein

Mit einem großen Festakt und einem historischen Umzug hat der Stettener Ortsteil Glashütte am vergangenen Wochenende (21./22. September 2019) sein 550-jähriges Jubiläum gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein säumten am Sonntagmittag rund 3.000 Besucher die Straßen in Oberglashütte, um dem historischen Umzug beizuwohnen.

Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein Bild: Gerd Feuerstein

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein