von Karl-Peter Neusch

Einen mitreißenden Abend haben die zahlreichen Besucher des Benefizkonzertes des Fördervereins „Zukunft für Kinder in Afrika“ in der Heinstetter St.-Agatha-Kirche erlebt. Sie setzten gleichzeitig mit ihrer großzügigen Spendenbereitschaft ein Zeichen für gelebte Solidarität mit Kindern in Not.

Stetten am kalten Markt Rosenkranzbesucher der Friedhofskapelle spenden für Kinder Das könnte Sie auch interessieren

Gute Musik zu genießen und gleichzeitig Informationen zu den Ideen des Fördervereins und seinen geförderten Hilfsprojekten vermittelt zu bekommen – mit diesem Konzept hatten die Veranstalter ganz offensichtlich voll ins Schwarze getroffen. Die junge Band „Rooted“, die sich zum ersten Mal öffentlich einem größeren Publikum präsentierte, erwies sich als absoluter Glücksgriff. Schon vom ersten Song an, dem gefühlvoll von Sängerin Katja Steidle interpretierten „One of us“ von Joan Osborne, entwickelte sich in der Kirche eine entspannte Atmosphäre, die alle Besucher gefangen nahm.

Liedauswahl mit Fingerspitzengefühl

Die Liedauswahl hatte die Band mit Fingerspitzengefühl auf die Thematik des Abends abgestimmt. Rocksongs wie „Free Fallin‘“ von Tom Petty oder der Supertramp-Klassiker „Give a little bit“ wechselten mit Balladen wie dem „Halleluja“ von Jeff Buckley und dem unvergessenen „Knockin on heaven‘s door“ von Bob Dylan. Herausragend dabei die gesangliche Leistung von Katja Steidle und Keyboarder Ferdinand Raiber, die nicht nur einmal beim Publikum für emotionale Höhenflüge und Gänsehautstimmung sorgten. Als gesangliche Glanzlichter stachen der ausdrucksstarke Aufmunterungssong „Du bist das Licht“ von Gregor Meyle ebenso heraus wie Peter Maffays Hymne „Nessaja“ aus dem Tabaluga-Musical.

Infos über aktuell unterstützte Projekte

Eingerahmt in dieses abwechslungsreiche musikalische Kaleidoskop schafften Bernhard Fröhlich und Kathrin Wetzel vom Leitungsteam des Fördervereins spielerisch den Übergang, um zwischen den Musikblöcken den Verein und seine aktuell unterstützten Projekte vorzustellen. Kathrin Wetzel, die selbst bereits mehrfach im aktuell geförderten „Human Dreams“-Kinderdorfprojekt in Tansania mitgearbeitet hat, ließ die Besucher in bewegenden Bildern teilhaben an dem, was mit Unterstützung des Stettener Fördervereins schon alles auf die Beine gestellt werden konnte.

Stetten am kalten Markt Kathrin Wetzel wirbt bei Förderverein um Hilfe für Kinder in Tansania Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt wurden bereits Spendengelder in Höhe von 58 000 Euro für den Bau und die Einrichtung einer ergänzenden Kindertagestätte für schwer körperliche und geistig behinderte Halbwaisen überwiesen. Beim vom Jugendclub „Team Chaotique“ organisierten Umtrunk auf Spendenbasis suchten viele Besucher noch das Gespräch mit den Mitgliedern des Leitungsteams.