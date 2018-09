Der tote Junge, der Anfang des Monats bei Waldarbeiten in einem Waldstück bei Frohnstetten gefunden wurde, hat nachträglich den Namen "Joris" erhalten. Der Säugling sei in aller Stille am Dienstagvormittag auf dem Friedhof in Stetten a.k.M. beigesetzt worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Den Namen habe das verstorbene Kind vom Standesamt erhalten.

Ein Kreuz mit der Aufschrift Joris: Diesen Namen hat der kleine Junge erhalten, der Anfang des Monats tot in einem Wald bei Frohnstetten aufgefunden worden war. Am Dienstag wurde er auf dem Gemeindefriedhof beigesetzt. | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Im Zuge einer Obduktion war festgestellt worden, dass das Kind nach seiner Geburt noch gelebt hatte, als es im Wald zurückgelassen worden war. Ob der kleine Junge indes in dem Waldstück zur Welt kam oder an einem anderen Ort, entzieht sich nach wie vor der Kenntnis der Ermittler.

Polizei sucht noch immer nach der Kindsmutter

Auch die näheren Umstände des Todes des Babys seien nach wie vor ungeklärt, heißt es seitens der Ermittler, die weiter auf der Suche nach der Kindsmutter sind. Und die Beamten verweisen darauf, dass es bei der Mutter zu einer erheblichen seelischen oder körperlichen Beeinträchtigung kommen dürfte, wenn von ihr keine Hilfe oder eine ärztlichen Nachversorgung angenommen wird.

Dabei hatte ein Polizeisprecher eingeräumt, dass es ebenfalls unklar sei, ob die Frau aus der Region kommt oder ob sie sich beispielsweise auf der Durchreise befand.

Hinweise aus der Bevölkerung führen nicht zum Erfolg

Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Sigmaringen waren über 20 Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, die alle keinen Erfolg brachten. Auf Nachfrage hatte es seitens der Polizei unlängst noch geheißen, dass die Ergebnisse von Untersuchungen abgewartet werden müssten.

Dazu gaben die Beamten jüngst indes keinen Hinweis. Sie hoffen immer noch auf den entscheidenden Hinweis von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen beim Fundort im Bereich der Landstraße 453 zwischen Kaiseringen und Frohnstetten gemacht haben oder eine Frau kennen, die bis vor Kurzem noch schwanger war und jetzt kein Kind hat. Hinweise sind erbeten an Telefon 07571-1040.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein