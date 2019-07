Die Vorbereitungen für den traditionellen Feuerwehr-Hock in Frohnstetten haben sich gelohnt: Den ganzen Sonntag über kamen die Besucher zum Festgelände in der Ortsmitte bei der Hilb. Höhepunkt war eine Schauübung der Jugendfeuerwehr.

28 Abteilungsmitglieder und acht Frauen bereiten Hock vor

Ohne die Mithilfe der Frauen hätten die Kameraden der Frohnstettener Wehr das Fest kaum stemmen können. Das sagte Peter Schneider. Der Ortsteil-Kommandant nannte auch gleich ein Beispiel. Während die Aktiven mit dem Zeltaufbau auf dem Festplatz beschäftigt waren, schälten die Frauen 50 Kilogramm Kartoffeln für den Mittagstisch. Der Feuerwehrmann erzählte: „Die Kartoffeln wurden im Gasthaus Krone gekocht. Die Frauen haben dann in unserem Seminarraum geschält und geschnitten.“ Insgesamt seien 29 Abteilungsmitglieder für den Hock auf den Beinen gewesen. Dazu, so Schneider, kamen noch die acht Frauen, die alle nicht zur Abteilung gehörten.

Stetten a.k.M. Ehrungen und Amtswechsel bei der Feuerwehr Das könnte Sie auch interessieren

Wie lange es das kleine Feuerwehrfest schon gibt, weiß selbst der Kommandant nicht. Er geht aber davon aus, dass der Hock schon seit Jahrzehnten zum regulären Jahresprogramm der Einsatztruppe gehört, sagte Schneider.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte bis zum Nachmittag die Kapelle des Musikvereins Frohnstetten unter der Leitung von Christine Burkhart.

Feuerwehrnachwuchs meistert Löschübung

Zur Jugendfeuerwehr der Gesamtgemeinde haben die Frohnstettener eine besondere Beziehung. „Bis vor drei Jahren war die Jugendwehr unserer Abteilung angeschlossen. Seit 2016 gehört sie zur Gesamtwehr in Stetten„, erklärte Peter Schneider. Geblieben sei der Auftritt der Nachwuchsabteilung beim Sommerhock. Am Sonntag waren vier Jungen und zwei Mädchen von der Jugendwehr da. Die Kinder zeigten, dass sie mit dem Löschschlauch schon gut umgehen können. Sie richteten die Wasserstrahlen aus drei Rohren auf ein Hindernis in Form eines verkleinerten Hausgiebels, das – auf Tonnen angebracht – auf der Hilb schwamm.

Für Kinder gab es am Nachmittag noch die Möglichkeit, im Feuerwerhauto mitzufahren. Außerdem konnten sich die Besucher einen Eindruck vom Stand der Ausrüstung der Ortsteilwehr verschaffen.