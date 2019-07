von Gerd Feuerstein

Unter dem Motto „Modellflieger gesucht“ startet das Sommerferienprogramm des Stettener Bildungswerk in die großen Ferien. Bis zum Schulstart ist mit dem neuen Plan für Daheimgebliebene wieder allerhand Spiel, Spaß, Spannung und Action angesagt. Das Heft ist gedruckt und wird mit dem kommenden Mitteilungsblatt in die Stettener Haushalte flattern.

Andrea Prokoph (im Bild mit ihren beiden Töchtern Matilda und Greta) hat wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, sodass bei Kindern und Jugendlichen in den großen Ferien keine Langeweile aufkommen muss. | Bild: Gerd Feuerstein

Unmittelbar nach der Sommerwirbelwoche stehen weiter tolle Ereignisse auf dem Programm, sodass bei Kindern und Jugendlichen in den langen Ferien keine Langeweile aufkommen muss. Andrea Prokoph hatte im vergangenen Jahr die Organisation für das Ferienprogramm übernommen und hat sich trotz ihrer „familiären Vollauslastung“ auch in diesem Frühjahr wieder mächtig ins Zeug, um den Kindern wieder ein vielfältiges Angebot aus den unterschiedlichsten Themenbereichen anbieten zu können: „Ich bin happy, dass sich wieder so viele Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Firmen an unserem Programm beteiligen“, sagt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Neue Anbieter machen mit

Besonders freut sie sich, dass mit der Fahrschule Reichert, dem Kindergarten Frohnstetten und dem Albverein Frohnstetten einige neue Anbieter „mit tollen Aktionen im Boot“ seien. So könne man bei der Fahrschule beispielsweise im Simulator über eine Rennstrecke düsen und das Ganze mit einer aufgesetzten VR-Brille (Virtuelle Realität) in vollen Zügen auskosten: „Das wird für die kleinen Vettels und Hamiltons sicher zu einem richtigen Wettrennen“, schmunzelt sie und ergänzt, dass sich die Jungs und Mädchen nach dem Fahren im Simulator auch noch auf einer Slackline versuchen können. Schnitzen, malen, spielen und grillen ist beispielsweise beim Albverein in Frohstetten in seiner Hütte im Schmeiental angesagt, während beim Frohnstetter Kindergarten ein Spiele-Nachmittag auf dem Programm steht.

Höhenangst sollte man allerdings keine haben, wenn man so wie im Bild Marlen Greveler eine kleine Schlucht auf einem schmalen Eisenträger überwindet. | Bild: Gerd Feuerstein

Natürlich dürfen auch die beliebten Klassiker im Programm keinesfalls fehlen. So können Kinder wieder am zweitägige Tenniskurs des Stettener Tennisclubs teilnehmen. Und sie können auf der Kämpferbahn der Bundeswehr einen Tag lang jede Menge Mut beweisen und sich – wie echte Soldaten – über die Hindernisse kämpfen. Auch der Tag bei der Feuerwehrschule der Bundeswehr hält für die Teilnehmer sicher wieder jede Menge Spannung und Action bereit. Dazu kommen das Bogenschießen bei den Glashütter Sportschützen, ein Schnuppertag beim Angelsportverein Frohnstetten, das Geo-Caching beim Albverein oder ein Tag voller Erster Hilfe beim Roten Kreuz.

Turn- und Sportverein beteiligt sich mit einem Zeltlager

Nicht zuletzt steigt auch wieder das mehrtägige Zeltlager des TSV Stetten a.k.M., bei dem neben Wald- und Indianerspielen auch ein kleiner Ausflug auf dem Programm steht. Für Abwechslung ist also reichlich gesorgt: „Ich hoffe, dass unsere Mischung stimmt und die Kinder sich zahlreich an unseren Events beteiligen“, sagt Organisatorin Andrea Prokoph und bedankt sich gleichzeitig bei allen Organisatoren und Ausrichtern, ohne deren Unterstützung „wir niemals ein so vielfältiges Programm anbieten könnten“.