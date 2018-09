von Gerd Feuerstein

In einem Wald bei Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mann entdeckte das Neugeborene am Montag bei Arbeiten in seinem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten, wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag mitteilten.

Großeinsatz der Polizei sorgte für Gerüchte im Ort

Damit bewahrheiten sich Gerüchte, die sich im Laufe des Montags und insbesondere in den späten Abendstunden wie rasend in dem Ort verbreitet hatten. Zahlreiche Pendler und Passanten waren an dem kleinen Waldstück zwischen Frohnstetten und Kaiseringen vorbei gefahren und hatten dort zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Kripo gesehen.

Nachdem auch Einsatzkräfte in weißen Overalls entlang des Waldstücks gesichtet wurden, machten natürlich erste Gerüchte die Runde, die immer mehr zur Gewissheit wurden, dass etwas Schlimmes vorgefallen sein musste.

Der Fundort aus einer weiteren Perspektive aufgenommen. | Bild: Gerd Feuerstein

Seit wann der tote Säugling dort lag, war zunächst unklar – ebenso die Todesumstände und das Alter des Kinds. Laut aktuellen Meldungen soll es sich um einen Jungen handeln. Mehr Aufschluss soll eine Obduktion bringen, die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Amtsgericht beantragt worden ist.

In diesem Wald wurde die Baby-Leiche gefunden. | Bild: Gerd Feuerstein

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur bislang unbekannten Kindsmutter dauerten an. Gesucht wird nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen nahe des Fundorts im Bereich der Landestraße 453 zwischen Kaiseringen und Frohnstetten gemacht haben, oder eine Frau kennen, die bis vor Kurzem noch schwanger war und nun kein Kind hat. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Sigmaringen, Telefon 07571/104-0, zu melden.

Der Eingang zum Waldstück, in dem die Baby-Leiche gefunden wurde. | Bild: Gerd Feuerstein

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein