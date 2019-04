In der neuen Ausstellung „Bildhafte Gedanken II“ in der Galerie im Fehlochhof zeigen Brigitte Wagner und Reinhard Wulf eine gut aufeinander abgestimmte Zusammenstellung der Arbeiten von Künstlern, deren Namen zum ersten Mal in der Galerie zu lesen sind.

Es ist die Kraft der Formensprache, die Brigitte Wagner bei der Auswahl der Arbeiten und Künstler überzeugt. Denn daraus „werden dialogische Situationen geschaffen, die Spielräume in sich haben für Fantasie, Assoziationen und Deutungen“, wie sie bei der Vernissage betonte. Dabei trifft die vitale, suggestiv kraftvolle Malerei von Wolfgang Wiebe aus Albstadt auf ruhige, fast meditative Bilder von Uta Albeck aus Tübingen.

In ein Universum aus fantastischen Landschaften

Unvergleichlich sind die Holzschnitte von Peter Vollmer, der die Blätter von Hand abzieht, um jedem Blatt sein individuelles Gepräge zu geben. In diese drei Künstler reiht sich die Druckgrafik der bereits verstorbenen Künstler Herbert Bessel und Rudolf Weissauer ein. Abseits in einem Kabinett zeigt die Ausstellung Bilder des Illustrators Holger Much aus Albstadt. Er führt den Betrachter mit seinen farbigen digitalen Arbeiten in ein Universum aus fantastischen, mythischen Landschaften, welche Geister der Unterwelt, Trolle und Feen bevölkern.

Ausstellung beginnt mit einem Paukenschlag

Die Ausstellung beginnt sozusagen mit einem Paukenschlag und spricht mit jedem weiteren Raum immer feinere Sinne an. Die energiegeladenen farbigen Bilder von Wolfgang Wiebe brauchen den offenen vorderen Raum der Galerie, in dem die Glasfront den Blick auf die herrliche hügelige Weite der Schwäbischen Alb freigibt. Lässt man den Blick von den gestischen Schwüngen langsam zu den unteren Malschichten und den akribischen Ausarbeitungen vordringen, zu den kleinen Schnörkeln, Strichen und Punkten, fühlt es sich an wie eine Abenteuerreise mit stets neuen Entdeckungen.

Der nächste Raum ist den Holzschnitten von Peter Vollmer gewidmet. Sie gewinnen ihre Dynamik und tiefenräumliche Wirkung durch feine Grauabstufungen von hellem Weiß bis zu kräftigem Schwarz, den zarten Oberflächentönen und filigranen Überlagerungen. Jedes Blatt, das jeweils vier Mal bedruckt wird, ist ein Unikat, da es durch den manuellen Abrieb sowohl Bewegung als auch Druck auf das Holz variieren kann. Unter den Arbeiten von Uta Albeck wählte Brigitte Wagner für den hintersten Raum Bilder aus der weißen Serie.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni zu sehen. Informationen und Beiprogramm im Internet: www.galerie-im-fehlochhof.de