Aufgrund eines Hinweises überprüften Beamte des Polizeipostens Stetten am kalten Markt den vermeintlichen Halter einer Kangal-Hündin. Dieser erklärte den Beamten, die Hündin am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr beim Horenhof aufgegriffen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Hündin dort ausgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, lässt ihr körperlicher Zustand vermuten, dass sie bei einem Züchter zur Hundevermehrung eingesetzt und zwischenzeitlich sterilisiert wurde. Eine entsprechende Operationsnarbe ist vorhanden. Der Finder der Hündin hatte zunächst vergeblich versucht, sie in einem Tierheim unterzubringen. Da er keinen freien Platz fand, brachte er das Tier vorläufig auf seinem eigenen Grundstück unter. Hinweise zur Herkunft der Hündin erbittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Tel. 0 75 73/8 15.