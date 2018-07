von Günther Töpfer

Vorgeworfen wurde dem Feldwebel, am 18. Februar 2016 mehrere Soldaten während einer Schießpause auf dem Truppenübungsplatz Heuberg dazu aufgefordert zu haben, Liegestützen zu machen und damit seinen Untergebenen den Dienst erschwert zu haben.

Er sollte für Ruhe sorgen

Dem Gericht berichtete der Feldwebel, dass es in der Pause etwas zu laut geworden sei. Sein Vorgesetzter, der die Gesamtleitung des Pistolenschießens hatte, sei zu ihm gekommen und habe ihn deshalb aufgefordert, er solle für Ruhe sorgen. Er habe zunächst die Rekruten in einer Linie antreten lassen und dazu angehalten ihre Rucksäcke ordentlich abzulegen.

Er forderte zu Liegestützen auf

Er bestätigte dem Gericht auch, dass er dann seine Rekruten zu den Liegestützen aufgefordert habe. Dabei habe er sich auf die "Innere Führung" berufen in der es heißt, dass die Ausbildung zur Bewältigung von Belastungen ein wesentlicher Teil der Aufgabe der Streitkräfte sei. Er habe jedoch dazu gesagt: "Wer will." Er bestätigte auch dem Gericht, dass einige Rekruten geraucht hätten, während die anderen die Liegestützen gemacht hätten. Das Ganze habe etwa eineinhalb bis zwei Minuten gedauert und sei kein Befehl gewesen. Das Rauchen habe er nicht verboten, denn das dürfe er nicht. Im Nachhinein tue es ihm leid, dass es zu einem Missverständnis gekommen sei.

19 Zeugen sind geladen

Den Reigen der Zeugen eröffnete eine 21-jährige Soldatin, die dem Gericht berichtete, dass man im Zuge der Ausbildung auch bereits über Kräftigungsübungen gesprochen habe. Sie vertrat auch die Ansicht, dass man die Möglichkeit gehabt habe, sich nicht an den Liegestützen zu beteiligen. Im Übrigen habe sie die Liegestützen nicht als Strafe empfunden, auch wenn das so in ihrem Vernehmungsprotokoll von der Bundeswehr stehe. Ein weiterer Rekrut aus der Gruppe des Angeklagten kannte den Vorfall nur vom Erzählen, vertrat jedoch die Ansicht, dass dieser nicht weiter schlimm gewesen sei. Er schloss seine Aussage mit den Worten: „Ich war sehr traurig, als ich von den Vorwürfen erfahren habe.“ Der dritte von insgesamt 19 geladenen Zeugen, die teilweise aus über 800 Kilometern Entfernung angereist waren, sagte klar und deutlich: „Es wurde uns nicht befohlen."

Lob für die Ausbildung

Ein weiterer Zeuge äußerte sich nachträglich lobend über seine Ausbildung. Als Ausbilder sei der Angeklagte sehr nett gewesen und die Ausbildung habe auch Spaß gemacht. Aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass der Angeklagte noch nie mit der Justiz in Konflikt geraten war. Er wies jedoch auch darauf hin, dass er nach der Entscheidung des Amtsgerichts noch mit einem Disziplinarverfahren rechnen müsse, das vom Ausgang des Strafverfahrens abhängig sei. Bereits jetzt müsse er auch Nachteile in Kauf nehmen. Der Angeklagte verdeutlichte dies mit dem Hinweis: „Alle steht still. Ich hätte bereits im Vorjahr befördert werden müssen. Seit dem Vorfall durfte ich auch keinen Lehrgang mehr besuchen."

