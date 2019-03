von Gerd Feuerstein

Es ist viel los auf dem Campus des Stettener Schulzentrums. Aus allen Himmelsrichtungen eilen am Donnerstagmorgen Lehrer herbei. Das Ortszentrum ist zugeparkt, auch auf den letzten freien Plätzen rund um das Schulzentrum werden noch Autos abgestellt. Das staatliche Schulamt Albstadt hält in der Alemannenhalle seine Personalversammlung ab und hunderte Lehrer aus den Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen sind der Einladung auf den Heuberg gefolgt. Einmal im Jahr kommen die angestellten oder beamteten Lehrer der Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- oder Sonderschulen des staatlichen Schulamts Albstadt zu einer solchen Versammlung zusammen. Die hiesige Gemeinschaftsschule präsentierte sich als ausgezeichneter Gastgeber.

Unzählige Mütter von Schülern sorgten für ein riesiges Kuchenbuffet: (von links) Katja Wassmer, Anita Ritter, Heidi Hösl und Susanne Lermer sind bereit für den Ansturm. | Bild: Gerd Feuerstein

Mit einer Stärkung werden die Pädagogen begrüßt, bevor für sie hinter verschlossenen Türen die inhaltliche Arbeit beginnt. Dort stehen unter anderem ein Tätigkeitsbericht des örtlichen Personalrats und verschiedene Vorträge auf dem Programm. Daneben besteht die Gelegenheit, eine Schulbuchausstellung sowie einen "Markt der Möglichkeiten" zu besuchen und an Infoständen ins Gespräch zu kommen.

Sie nutzten die Gelegenheit zum Austausch (von links): Norbert Schwenold (geschäftsführender Leiter Sigmaringer Schulen), Gernot Schultheiß (leitender Schulamtsdirektor) , Harald Schempp und Bernhard Eisele (beide Schulrat beim Schulamt Albstadt) sowie Klaus Flockerzie (Schulleiter Gemeinschaftsschule Stetten a.k.M.). | Bild: Gerd Feuerstein

Bevor es soweit ist, heißen die Personalratsvorsitzende Martina Jenter-Zimmermann, der leitende Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß und Stettens Bürgermeister Maik Lehn die Gäste willkommen. Schultheiß geht dabei kurz auf neueste Entwicklungen in der Kultuspolitik des Landes und insbesondere auf die Umstrukturierung der Schulverwaltung eingeht. So seien im Zuge des Qualitätskonzepts von Bildungsministerin Susanne Eisenmann mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) sowie dem Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) Anfang März zwei neue Einrichtungen auf den Weg gebracht worden, in die bisherige Teilbereiche des Schulamtes überführt würden.

Viele Eltern und Schüler packen mit an

Derweil legen sich das Stettener Kollegium, viele Eltern und Schüler als Gastgeber mächtig ins Zeug. "Wir haben ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt", berichtet Rektor Klaus Flockerzie. Unter anderem führe er selbst eine "Mountainbike-Tour rund um Stetten" an. Die größte Herausforderung an diesem Tag sei allerdings die Verpflegung der riesigen Gästeschar. Das werde komplett vom Mensa-Team, vielen Eltern und Schülern in Eigenregie bewerkstelligt. "Wir nehmen unter anderem unser Backhäusle in Betrieb und backen jede Menge Pizzen", so der Rektor, der den vielen Eltern dankt, die das Schulzentrum mit Kuchenspenden und Einsatz unterstützen.

Rektor Klaus Flockerzie (Zweiter von links) zeigte einigen sportlichen Kollegen während der Mittagspause bei einer Tour mit Mountainbikes die Gegend. | Bild: Gerd Feuerstein

Die Personalratsvorsitzende Martina Jenter-Zimmermann hebt "die perfekte Organisation und ausgezeichnete Verköstigung" hervor, die es in dieser Form noch nie gegeben habe. "Wir haben zum ersten Mal unmittelbar in einer Schule getagt, und es war wirklich eine ganz besondere Atmosphäre."