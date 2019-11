Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) organisiert auch in diesem Jahr die Zeit der magischen Momente im Zeichen des Advents. Seit 2018 ist HGV-Mitglied Gerhard Gölz für die 23-tägige Aktion verantwortlich. „Sinn und Zweck unserer Aktion ist es, das Dorf in einen vorweihnachtlichen Glanz mit vielen geschmückten Schaufenstern und vielen Lichtern zu verwandeln“, so Gölz im Gespräch mit unserer Zeitung. Jeden Abend öffnet sich an einem anderen Platz im Heubergdorf ein Fensterle, das von Privatpersonen, Institutionen, Firmen oder Vereinen gestaltet wird. Werktags um 18.30 Uhr, samstags und sonntags bereits um 17 Uhr beginnen die Veranstaltungen.

Die talentierte Nachwuchssängerin Teresa Grathwohl ist mit ihrer schönen Stimme bei der Fensteröffnung am 13. Dezember bei der Firma Greber-Bau zu hören. | Bild: Wilfried Koch

Bei der Öffnung der Fenster wird eine Weihnachtsgeschichte oder ein Gedicht passend zum Thema des Fensters vorgelesen. Begleitend wird von Gruppen, Vereinen, Kindern und Privatpersonen musiziert und gesungen. Die Gastgeber schenken Glühwein sowie Punsch aus und bewirten die Gäste mit kleinen Speisen. Den Auftakt macht am 1. Adventssonntag Familie Hermann Schreiyäck in der Neuen Gasse. Hier unterhalten der Freizeitchor vom Turnverein sowie die Jagdhornbläser. Auch am Montag, 2. Dezember unterhalten Jagdhornbläser, wenn beim Autohaus König in der Stettener Straße das Adventsfenster geöffnet wird. Der Jugendchor erfreut am Dienstagabend die Besucher des dritten Fensters beim Gasthof Adler.

Die Jagdhornbläsergruppe vom Hegering Meßkirch erfreute bereits im vergangenen Dezember die Besucher beim Adventsfenster vom Autohaus König. Dieses Jahr sind die Jagdhornbläser am Montag, 2. Dezember dort wieder zu hören. | Bild: Wilfried Koch

Erstmals präsentieren die Wanderfrauen in der Karlstraße 11 eine Adventsüberraschung und lassen dazu eine Flötengruppe spielen. Die Volksbank Albstadt präsentiert am 5. Dezember ihr Fenster weihnachtlich sowie den Schwenninger Kinderchor. Am Nikolaustag spielt die FriGraSi-Band Im Winkel 6 bei der eigenen Veranstaltung der befreundeten Familien Fritz, Graf und Siber. Gerhard Gölz hat zusammen mit seiner Familie in seinem Heim im Webersbühl 6 am Samstag, 7. Dezember sein eigenes Fenster vorbereitet, deren Öffnung von dem Chor „Rooted“ umrahmt wird.

Am Sonntag, 8. Dezember wird Peter Straub zusammen mit einer Flötengruppe in die Talstraße 1 am Ortseingang von Glashütte her kommend einladen. Der Kirchenchor singt seit Jahren bei der Adventsfensteröffnung der Metzgerei Bosch. So auch am Montag, 9. Dezember. Einen Abend später wird der Musikverein Schwenningen bei der Veranstaltung der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch mit Weihnachtsmusik erfreuen. Die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte 23-tägige Veranstaltung lockt auch Gäste aus den Nachbargemeinden.