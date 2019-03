von Gerd Feuerstein

Acht Kandidaten stehen am 26. Mai auf der Liste für den Glashütter Ortschaftsrat, in dem es sechs Sitze gibt. "Mit drei Frauen und fünf Männern haben wir eine recht ausgewogene Liste", freute sich Ortsvorsteherin Alexandra Beer bei der Nominierungsversammlung im Glashütter Bürgerhaus. Wie Beer wissen ließ, treten von den bisherigen Ortschaftsräten Tobias Gulde und Patrick Schreiner nicht mehr an. Erfreulicherweise sei es dennoch gelungen, neben den bisherigen Mandatsträgern auch "neue Gesichter" für eine Mitarbeit in dem Gremium zu gewinnen.

Neu um ein Mandat bewerben sich Christoph Riester, Mathias Unger, Daniela Jans und Melanie Severit. Der 24-jährige Riester ist als Beamter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst bei der Bundeswehr beschäftigt. Unger, 28 Jahre alt, arbeitet als Maschinenbautechniker in Albstadt. Die 36-jährige Daniela Jans ist Mutter einer vierjährigen Tochter und arbeitet in Schwenningen als Industriemechanikern. Ihre Kollegin Melanie Severit, 32 Jahre, ist als medizinische Fachangestellte tätig. Sie tritt gemeinsam mit ihrem Ehemann Holger Severit an.

Der 43-jährige Berufssoldat gehört seit 2014 dem Glashütter Ortschaftsrat an, ebenso wie Lothar Löffler, 53 Jahre, der für die "Initiative Lebenswertes Stetten a.k.M." (ILS) auch dem Stettener Gemeinderat angehört und beruflich als IT-Manager arbeitet. Ebenfalls seit der vergangenen Kommunalwahl ist der 34-jährige Alexander Ruf Ortschaftsrat. Er ist als Einkäufer in der Metallindustrie tätig und – wie alle seine Mitbewerber – ehrenamtlich in mehreren Glashütter Vereinen aktiv. Und auch Ortsvorsteherin Alexandra Beer steht erneut zur Wahl. Die 49-jährige Mutter zweier Kinder ist als Fahrerin des Stettener Kindergartenbusses weithin bekannt, darüber hinaus ist sie als Betreuungsmanagerin am Stettener Schulzentrum tätig.

In der vergangenen Wahlperiode sei "einiges bewegt" worden, sagte die Ortsvorsteherin. So habe der Ortschaftsrat die Sanierung des Bürgerhauses, der kleinen Kirche in Oberglashütte und des Waaghäusles vorangetrieben, außerdem wurde der Containerstandort in Unterglashütte mit Holzpalisaden umrandet. Mit der Auslieferung des neuen Feuerwehrfahrzeugs und der Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Mittel- und Unterglashütte sei auch für die Sicherheit der Bürger einiges in Gang gekommen. Auch, dass die Vermietung des Bürgerhauses und der Alpenblickhalle an private Nutzer inzwischen möglich sei, habe die Lebensqualität in Glashütte verbessert.