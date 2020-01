von Gerd Feuerstein

27 Einsätze, 37 Proben und zahlreiche Großveranstaltungen haben die Stettener Wehrleute im vergangenen Jahr auf Trab gehalten: „Dabei ist wirklich alles super gelaufen“, fasste Adolf Hafner das Jahr kurz und knapp, „aber umso dankbarer“ zusammen. Für das kommende Jahr kündigte der langjährige Abteilungskommandant seinen Rücktritt an.

Am Tag nach dem verheerenden Brand im Krauchenwieser Unternehmen Columbus kamen die Stettener Feuerwehrleute zu ihrer Hauptversammlung im Gasthaus „Zum Kreuz“ zusammen. Für die Wirtsleute Sebastian Seiler und Mandy Teicher war dies vor der offiziellen Eröffnung des Lokals am Samstag „sozusagen die Feuertaufe“, wie einige Kameraden schmunzelten.

Ehrung für Werner Schlude und Bernhard Fröhlich

Eine Welle der Sympathie ging durch den Saal, als Abteilungskommandant Adolf Hafner und sein Stellvertreter Thorsten Gulde mit Werner Schlude und Bernhard Fröhlich zwei altgediente Wehrmänner auszeichneten und deren jahrzehntelangen Einsatz würdigten.

Schriftführer Peter Klett rief die zahlreichen Einsätze, Veranstaltungen und besonderen Ereignisse noch einmal in Erinnerung. Zwar seien es nach dem Rekord des Vorjahres ein paar Einsätze weniger gewesen, doch hätten es acht Brandeinsätze, zahlreiche Verkehrsunfälle, technische Hilfeleistungen, Türöffnungen und dergleichen zum Teil „ganz schön in sich gehabt“, wie der Kommandant meinte.

Das neue Feuerwehrmuseum Die Stettener Sammlung ist für Freunde historischer Feuerwehrausrüstungen und Utensilien ein Anziehungspunkt. Der verstorbene Ehrenkommandant Eugen Drissner hatte sie über vier Jahrzehnte zusammengetragen. Zunächst war die Sammlung im Feuerwehrgerätehaus untergebracht, bis Eugen Drissner sie im Jahr 2013 damit zur Militärgeschichtlichen Sammlung ins Lager Heuberg umzog. Dadurch sollte sie einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Von dort zog das Feuerwehrmuseum in die das ehemalige Notariat um, weil der Bund für seine miltiärgeschichtliche Sammlung mehr Platz benötigte. Führungen im Museum sind nach Absprache mit Fritz Halder möglich. Anmeldung unter Telefon 0 75 73/9 21 81 oder per E-Mail an fritz.halder@web.de

Glanzpunkte 2019: neue Drehleiter und neues Feuerwehrmuseum

Hafner erinnerte auch an die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen in Stetten, den Feuerwehrball und die Alteisensammlung: Großaktionen, die allesamt von den Wehrleuten gestemmt wurden. „Absolute Glanzpunkte waren aber die Einweihung unserer neuen Drehleiter und die Wiedereröffnung des Feuerwehrmuseums“, sagte Hafner, nicht ohne zu erinnern, dass der Umgang mit dem neuen Großgerät viel Schulungsaufwand mit sich gebracht hatte. Ohnehin hatte die Ausbildung im vergangenen Jahr „einen sehr breiten Raum eingenommen“, wie Hafners Stellvertreter und Ausbildungsleiter Thorsten Gulde zuvor schon berichtet hatte.

Nach Truppmannausbildung 17 neue Aktive für die Stettener Wehr

So organisierte die Wehr im Frühjahr eine Grundausbildung, die Truppmannausbildung, für 24 Nachwuchskräfte aus Stetten, Schwenningen und Wald. 21 beendeten den Lehrgang mit Erfolg. „In Stetten haben wir seitdem 17 neue einsatzfähige Männer und Frauen“, freute sich Thorsten Gulde. Die Beteiligung der Nachwuchskräfte an den Schulungen sei mit 96 Prozent „geradezu beeindruckend“ und für die Ausbilder Bestätigung gewesen, dass sie vieles richtig gemacht hätten, lobte Gulde. Nach und nach stünden für die junge Truppe nun die Atemschutzlehrgänge an. Auch das Training für die Leistungsabzeichen beginne bald.

Bürgermeisterstellvertreter Klaus-Dieter Halder dankte den Wehrleuten für ihren ganzjährigen Einsatz und hob deren Leistungsfähigkeit hervor: „Ich bin froh, in einer Gemeinde zu wohnen, in der man sich auf die Feuerwehr zu 100 Prozent verlassen kann.“

Appell: Rechtzeitig um Nachfolger für frei werdende Ämter kümmern

In Vertretung des Gesamtkommandanten der Stettener Wehren appellierte Thomas Straub an die Truppe, sich bereits im Vorfeld über die Neubesetzung von frei werdenden Posten im kommenden Jahr Gedanken zu machen: „Da stehen in allen Abteilungen Wahlen an und es wird zu Veränderungen kommen. Es wäre vorteilhaft, wenn wir potenzielle Nachfolger für diverse Positionen schon ins Geschehen einarbeiten könnten.“