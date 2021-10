Stetten a.k.M. Grund zum Feiern gibt es bei Getränke Nolle schon das ganze Jahr. Denn der „Gefako-Getränkefachmarkt“ kann auf eine 90-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Gefeiert wird auch in der kommenden Woche. Und zwar mit einem sogenannten „Night Sale“. Von Montag bis Freitag bleiben die Pforten des Getränkemarktes jeweils bis 21 Uhr geöffnet.

Ballonfahrten zu gewinnen

Neben dem großen Getränkesortiment, den regionalen Köstlichkeiten sowie vielen Geschenkideen werden den Kunden beim Nachtverkauf auch zahlreiche Weine im Probeausschank angeboten. Und wer sich für einen der Weine entscheidet, bekommt bei jedem Sechserkarton eine Flasche gratis, muss also nur fünf statt sechs Flaschen bezahlen. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz. So werden am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils ab 18 Uhr vor dem Markt Schupfnudeln oder eine Rote Wurst im Wecken serviert. Wem das Glück in der Woche des Night Sales hold ist, der kann eine Fahrt im Heißluftballon gewinnen. Drei Fahrten im Gefako-Heißluftballon über die Schwäbische Alb werden verlost. Teilnehmerkarten sind im Getränkemarkt Nolle erhältlich.

Eigenes Jubiläumsbier

„Wir freuen uns auf viele Kunden und Gäste aus nah und fern, denen wir mit unserem Night Sale auch einen kleinen Ersatz für den ausgefallenen Stettener Oktober bieten wollen“, sagen Hans-Peter Nolle und sein Sohn David. Für den festlichen Anlass ließen die Nolles eigens ein leckeres Jubiläumsbier brauen: Ein „Johann Hell“, gebraut aus den Rohstoffen der Region und benannt nach dem Großvater und Firmengründer Johann Nolle. Er hat die traditionsreiche Getränkehandlung zusammen mit seiner Ehefrau Anna einst in Frohnstetten gegründet. Dass aus der kleinen Dorfwirtschaft und dem damaligen Getränkedepot in Frohnstetten einmal ein moderner „Gefako-Getränkefachmarkt“ mit 340 Quadratmetern Verkaufsfläche in Stetten a.k.M. entstehen würde, das haben die Großeltern nicht mal zu träumen gewagt.

Firmengeschichte

Aber schon 1955 zogen Karl und Herta Nolle, die Eltern des heutigen Inhabers, am jetzigen Standort einen ersten Neubau in die Höhe, in dem sie ein Jahr später in die Fußstapfen des Gründers Johann Nolle traten. Trotz schwerem Schicksalsschlag nach dem Tod ihres Mannes im Jahr1965 führte die Mutter den Betrieb bis Ende 1986 erfolgreich weiter, bevor Hans-Peter Nolle 1987 das Geschäft übernahm. Es folgten mehrere An-, Um- und Erweiterungsbauten, 2001 kam die Übernahme der Postagentur hinzu. Nolle als Gesellschafter beim GEFAKO-Getränkegroßhandel war vor fünf Jahren der nächste große Schritt. Er baute eine riesige Lagerhalle, in der rund 40 Lkw-Ladungen auf 600 Paletten mit rund 25.000 Kisten Platz finden. Zuletzt wurde 2019 die Verkaufsfläche von 170 auf 340 Quadratmeter vergrößert und zu einem modernen Getränkefachmarkt samt begehbarer Kühlzelle umgebaut: „Heute sind wir in der Region um Stetten der Ansprechpartner in allen Getränkefragen“, fasst Hans-Peter Nolle zusammen. Und sein Sohn David ergänzt: „Zwischen Heuberg, Donau- und Schmeiental vertrauen Gastronomie, Firmen und Vereine auf unseren Rat und unseren zuverlässigen Getränkelieferservice.“

Getränkefachmarkt mit Ausleihservice