Die Heinichen Bau GmbH & Co. KG in VS-Schwenningen kann ein seltenes Betriebsjubiläum feiern. Seit genau 125 Jahren steht der Name Heinichen für hochwertige und zuverlässige Handwerkskunst. Zahlreiche Bauprojekte prägen bis heute das Schwenninger Stadtbild.

1894 gründete der damals 22-jährige Backsteinmaurermeister Karl Gustav Heinichen eine Baufirma mit Baustoffhandel. Der kleine Ein-Mann-Betrieb wuchs rasch. Zeitungsdokumente belegen, dass Heinichen manchmal bis zu 15 Maurer und Handlanger gleichzeitig suchte. Schon bald wurde die Firma Heinichen mit größeren Bauten beauftragt, unter anderem dem Bau der Schwenninger Bärenbrauerei.

Während des Ersten Weltkriegs kam der Geschäftsbetrieb nahezu vollständig zum Erliegen. 1919 kehrten die beiden Söhne Karl und Oskar aus dem Krieg zurück und halfen dem Vater, den Betrieb wieder aufzubauen. 1923 übernahmen die beiden Söhne den Betrieb, während Vater Karl Gustav den Baustoffhandel weiterführte. Durch umsichtiges Wirtschaften überstand die Firma Inflation und Weltwirtschaftskrise nahezu unbeschadet. Zu den den Stadtbild prägenden Projekten, an dem das Bauunternehmen in den 1920er Jahren beteiligt war, zählen unter anderem das Schwenninger Rathaus und das Krematorium, die Siedlungsbauten Sauerwasen und die Kartonagenfabrik Jauch.

Der Zweite Weltkrieg brachte erneut tiefe Einschnitte für das Unternehmen. Die Hälfte der bis dahin auf rund 250 Mitarbeiter angewachsene Belegschaft wurde zum Bunkerbau an die Westfront zwangsverpflichtet. Kaum einer kehrte von der Kriegsfront zurück. So mussten Karl und Oskar Heinichen erneut von Null beginnen. Aber mit Ehrgeiz und Ausdauer schafften sie es erneut, den Betrieb wieder auf eine ansehnliche Größe zu bringen.

Während der Wirtschaftswunderzeit in den 1950er Jahren entstanden zahlreiche Bauprojekte. Insbesondere die aufstrebende Industrie benötigte große Fabrikgebäude wie beispielsweise die Firma Steinel.

Auch eine Lkw-Halle für das damalige Autohaus Bürk sowie die Gebäude für die Schwenninger Volksbank und für Maico-Ventilatoren hat das Unternehmen erstellt. Ebenso das City-Kino, die Berufsschule in der Erzbergerstraße und etliche mehr, die noch heute im Schwenninger Stadtbild zu sehen sind.

Da die Betonqualität den Qualitätsansprüchen der damaligen Bauunternehmen nicht entsprach, gründeten sieben Unternehmen, darunter die Firma Heinichen, 1963 die Schwenninger Frischbeton mit Betonwerk und der Produktion von Betonfertigbauteilen.

1972 übernahm mit Oskar Heinichen Junior die dritte Generation das Familienunternehmen. Unter seiner Ägide entstanden unter anderem das Franziskusheim, der Neubau der Firma Waldmann Lichttechnik und die Firma Kienzle Uhren. Die Zeit der Ölkrise 1977 stürzte die an der Schwenninger Frischbeton beteiligten Unternehmen in eine schwere Krise. Übrig blieb nur die Firma Heinichen, die das Betriebsgelände in der Schwenninger Siederstraße im Dickenhardt übernahm. Dort ist bis heute der Firmensitz.

Nach dem überraschenden Tod von Oskar Heinichen kam dessen Sohn Hans-Jörg 1991 in die Geschäftsleitung. „Ich war zu diesem Zeitpunkt zwar bereits im Unternehmen. Aber auf der Baustelle, nicht in Geschäftsführerfunktion“, erinnert sich Hans-Jörg Heinichen. Bis heute ist er dankbar, dass ihn der damalige Betriebsleiter Horst Wurz bei seiner neuen, verantwortungsvollen Aufgabe tatkräftig unterstützt hat.

Gemeinsam mit seiner Frau Sabine führt Hans-Jörg Heinichen das Bauunternehmen nicht nur in alter Familientradition erfolgreich weiter. Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, hat sich das Bauunternehmen mittlerweile auf Umbauten und Sanierungen von Bestandsimmobilien spezialisiert. Unter anderem arbeitet die Firma für eine große Discounterkette, die ihre Märkte bei laufendem Betrieb umbauen. Eines der größten Objekte in jüngerer Vergangenheit war der Umbau und die Sanierung der alten Hofbibliothek in Donaueschingen 2011.

Mit Tochter Sandra Heinichen, die seit 2016 im Unternehmen ist, steht die mittlerweile fünfte Generation der Firma Heinichen Bau in den Startlöchern. Bis 2025 will sie gemeinsam mit ihren Eltern einen weiteren neuen Geschäftszweig auf- und ausbauen. Der Bau von schlüsselfertigen, nach Kundenwünschen individuell gefertigten Massivhäusern unter Einbeziehung regionaler Handwerkerleistungen zum Festpreis. Dabei übernimmt Heinichen die komplette Abwicklung, so dass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat. So geht die Firma Heinichen Bau gut vorbereitet in die Zukunft. (spr)