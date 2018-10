von Günther G. Töpfer

Im Rahmen eines feierlichen Appells legten am vergangenen Dienstag 123 Rekruten vom Artilleriebataillon 295 im Heuberg-Stadion vor mehreren Hundert Besuchern das feierliche Gelöbnis ab, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

Mehrere Hundert Gäste und Angehörige verfolgen den Ablauf des Gelöbnisses von der Tribüne aus. | Bild: Günther Töpfer

Nach dem Einmarsch der Rekruten und den Fahnenabordnungen hieß Stabsfeldwebel Schmidt die große Schar der Gäste, allen voran die Bürgermeister Roswitha Beck aus Schwenningen, Frank Schroft aus Meßstetten sowie Lothar Fischer aus Scheer/Donau willkommen, bevor Oberst Sonntag, der stellvertretende Brigade-Kommandeur, und Oberstleutnant Jörg Werhold, stellvertretender Bataillons-Kommandeur, mit Bürgermeister Maik Lehn unter den Klängen vom Heeresmusikkorps Ulm die Front der angetretenen Soldaten abschritten.

Eine starke kommunalpolitische Beteiligung an der Veranstaltung mit (von links) den Bürgermeistern Maik Lehn, Frank Schroft, Roswitha Beck und Lothar Fischer. | Bild: Günther Töpfer

In seiner Gelöbnisansprache überbrachte Oberst Sonntag die Grüße von Brigadekommandeur Bertrand Boyard, der stolz darauf sei, dass das Bataillon beim Internationalen Wettbewerb zum besten Artillerie-Bataillon der Welt zur engsten Auswahl gehört habe. Die hohen Anforderungen an die Soldaten untermauerte Oberst Sonntag mit drei Beispielen. Bei einem Marsch mit 35 Grad im Schatten werde festgestellt, dass die Soldaten eigentlich am Ende ihrer Kräfte sind. Die Stiefel würden schmerzen und der Rucksack schneide in die Schulter. Die Feldflasche sei fast leer und sowohl der Leutnant wie der Feldwebel würden mit ihrem Weitertreiben nerven. Ein Kamerad, den alle noch nie leiden konnten, ginge es besonders schlecht, und nun sei abzusehen, dass man dessen Gepäck und Gewehr auch noch tragen solle.

"In dieser Situation stellt sich die Frage, stehen bleiben und sich vom Sanitäter einsammeln zu lassen oder weitere zehn Kilometer zu marschieren", sagte er. Und an die Rekruten gerichtet, bezeichnete Oberst Sonntag ein solches Ereignis als ein Beispiel dafür, was sie an diesem Tag geloben würden. Oberst Sonntag schloss seine Ansprache mit den besten Wünschen bei der Ausübung von ihrem Dienst, Freude am Beruf und viel Soldatenglück. Starke Beachtung fand bei dem Gelöbnis dann auch die Ansprache von Garnisons-Bürgermeister Maik Lehn, der voller Freude auf die große Zahl der Eltern, Angehörigen und Freunde der Rekruten verwies, die eigens zu diesem Ereignis angereist seien.

In einem kleinen Rückblick stellte Bürgermeister Lehn die traditionsreiche Garnisonsgemeinde Stetten a.k.M. den vielen Besuchern vor. Hier auf dem Heuberg seien seit einem Jahrhundert Soldaten stationiert, hielt er fest. Sowohl der Truppenübungsplatz wie auch die Garnison hätten die Gemeinde nachhaltig geprägt. Insbesondere durch die Strukturreform sei der Bundeswehrstandort in den vergangenen Jahren nachhaltig verfestigt und dabei ausgebaut worden. Damit böten militärische Liegenschaften und Einrichtungen in Verbindung mit dem Truppenübungsplatz optimale Bedingungen für die Bundeswehr an einem Ort. "Das Militärgelände ist groß und die Kaserne eingebettet in ein gutes und harmonisches Miteinander von Militär und Einwohnern."

Mit den bereits begonnenen und weiteren Investitionen sowie gewaltigen Baumaßnahmen in der Albkaserne und im Lager Heuberg trage die Strukturreform mit einem Investitionsvolumen von mehr als einhundert Millionen Euro dazu bei, dass der Standort mit 3500 Dienstposten zum größten Standort Süddeutschlands aufwächst. Über weitere Investitionen und den Ausbau des Standorts freue man sich, weil er die Finanzkraft der Gemeinde sichert, die Infrastruktur stärkt und darüber hinaus auch Strahlkraft in die ganze Region ausübe.

Eine gerechte Aufgabe

Abschließend sprach Bürgermeister Lehn den Soldaten seinen Dank und seine Anerkennung dafür aus, dass sie sich mit ihrem Gelöbnis in aller Öffentlichkeit dazu verpflichten, notfalls auch unter Einsatz ihres Lebens für den Staat, die Mitbürger und die Rechte der Menschen aktiv ein zu treten. Ihnen wünschte auch er von ganzem Herzen allzeit viel Soldatenglück verbunden mit der Erkenntnis und festen Gewissheit, dass sie sich mit dem Dienst in der Bundeswehr für eine gerechte und allseits anerkannte Aufgabe entschieden haben.

Rekrut hält Ansprache

Den Reigen der Ansprachen schloss einer der Rekruten, der dabei darauf verwies, dass die Gelöbnisformel nicht nur die Werte des Vaterlands, sondern auch jedes Einzelnen seiner Kameraden zum Ausdruck bringe. Mit der Ausbildung lerne man, was es heiße, Verantwortung für die eigenen Taten zu übernehmen und aus diesem Grund seien sie Soldaten geworden, hielt er in seiner Ansprache fest.

Artilleriebataillon 295: Das Bataillon steht unter der Führung von Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs (seit April 2016) und seinem Stellvertreter Oberstleutnant Jörg Werhold (seit Juli 2015). In den 60 Jahren seines Bestehens hat das Bataillon an zahlreichen Großübungen und Auslandseinsätzen teil genommen. Ferner stellte der Verband Kräfte für die NATO Response Force (NRF) und leistete immer wieder Hilfe bei Umweltkatastrophen im In- und Ausland.

