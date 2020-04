von Julia Lutz

Am Mittwochabend kam es in den Abendstunden zu einem Vorfall auf der Bahnstrecke Sigmaringen – Mengen, nahe der Ortschaft Scheer. Wie die Bundespolizei aus Konstanz mitteilt, sah der Triebfahrzeugführer eines Interregio kurz vor der Einfahrt in einen Tunnel am Nebengleis drei Personen. Er gab sofort einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Bei der anschließenden Absuche rund um den Ereignisort konnten keine Personen mehr festgestellt werden.

Gleis musste drei Stunden gesperrt werden

Die genauen Umstände des Ereignisses sind nun Gegenstand von Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Der Triebfahrzeugführer konnte bis in den Bahnhof Mengen weiterfahren. Der Vorfall führte zu einer Gleissperrung von rund drei Stunden. Die Reisenden im Zug wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt.