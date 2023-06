Bei einem eskalierten Beziehungsstreit sind am Donnerstagmorgen nach Polizeiangaben in der Straße Unterbergen in Sigmaringen Zeuginnen eingeschritten. Eine Frau ging die Straße entlang, als ihr Mann mit einem Pkw neben ihr anhielt und sie zum Einsteigen aufforderte. Weil seine Partnerin dem nicht nachkam, stieg der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand aus, zerrte sie an den Haaren und warf sie zu Boden. Sie konnte sich dann jedoch zu den Zeuginnen in den Pkw retten, welche sie direkt zum Polizeirevier Sigmaringen fuhren. Auf dem Weg dorthin überholte der Mann den Pkw und versuchte diesen auszubremsen, was ihm jedoch nicht gelang. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung, zudem wurde ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen.