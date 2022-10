Die Tat hat sich nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 16.30 und 17.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Burgstraße. Der Unbekannte habe das Mädchen auf Französisch angesprochen, bedrängt und soll versucht haben, ihre persönlichen Daten zu erlangen. Mehrere Male habe er sie umarmt und auf die Wange geküsst. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und gut gebräunt sein. Er soll kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart haben. Zur Tatzeit soll er weiße Nike Turnschuhe und eine weiße Sportjacke getragen haben. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.