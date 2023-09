In einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg, dass in Sigmaringen ein Mann wegen mutmaßlichen Einbruchs in eine Gaststätte verhaftet wurde. Security-Mitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle beobachteten den Tatverdächtigen dabei, wie er zwei Tablets, die er offensichtlich zuvor über den Zaun des Geländes geworfen hatte, an sich nahm. Die Sicherheitsleute verständigten daraufhin die Polizei. Durch die weiteren Ermittlungen konnten die Geräte einem Einbruch in Bingen zugeordnet werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, dürfte der 25-Jährige mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft haben. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Zwischenzeitlich wurde der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.