Geboten werden viele Mitmachaktionen und Attraktionen, vor allem für Familien mit Kindern. So zum Beispiel Sandeln mit einem Minibagger und im Sandkasten, Torwandschießen, Hüpfburg für die Kleinen, Kinderschminken, Bungee-Trampolin, XXL-Pedal-Gokarts, Holzkletterpfad, Kinderbaustelle und vieles mehr. Als Besonderheit bietet der Deutsche Alpenverein an beiden Tagen wieder Klettern an einer 25 Meter hohen Silowand an. Außerdem wird ein breites kulinarisches Angebot durch Foodtrucks vorgehalten. Gemütliche Pausen bei allen Wetterlagen können im Festzelt verbracht werden. Die Jugendkapelle aus Wald kümmert sich um die musikalische Umrahmung zur Frühschoppenzeit am Sonntag und lädt damit zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die Klangreise von Carlas Saxaffair aus Inzigkofen am Sonntagnachmittag. Einige weitere Überraschungen und Aktionen hat sich die Firma anlässlich ihres 200. Firmenjubiläums einfallen lassen.

Im Vordergrund stehen die Produktionen von Beton-Garagen und Holzpellets. Die Mitarbeitenden von Steidle geben Führungen im Garagenwerk und informieren zu den unzähligen Möglichkeiten von Park- und Stauraum. Im Werk der Sonnen-Pellets® Krauchenwies GmbH & Co. KG, einer Kooperation von Steidle und Schellinger, bieten Mitarbeiter der Schellinger KG Führungen durch die Pelletproduktion sowie Vorträge über Energie und Wärme an. Auf dem ganzen Werksgelände verteilt findet sich außerdem eine Vielzahl an Ausstellern rund um die Themen Leben, Wohnen und Haus.

Krauchenwies – Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre richten die Familienunternehmen Emil Steidle GmbH & Co. KG und Schellinger KG am kommenden Samstag, 23. September, 13 bis 17 Uhr, und Sonntag, 24. September, 10 bis 17 Uhr, einen „Tag der offenen Tür“ auf dem großen Werksgelände von Steidle, Sigmaringer Straße 40, aus. Weit über den Landkreis Sigmaringen hinaus ist diese Veranstaltung für die ganze Familie bekannt.

Krauchenwies – Die Schellinger KG mit Hauptsitz in Weingarten versorgt seit 25 Jahren Pelletheizungsbesitzer mit heimischen Sonnen-Pellets. Modernste Produktionstechnik in den Werken in Krauchenwies und Buchenbach bei Freiburg ermöglicht eine energieeffiziente und ressourcenschonende Herstellung. Mit den im Vertriebsgebiet angesiedelten Pelletproduktionen werden kurze Wege vom Rohstoffeinkauf bis zur Pelletlieferung realisiert. Im Sonnen-Pellet Werk in Krauchenwies produzieren die Kooperationspartner Emil Steidle GmbH & Co. KG und Schellnger KG gemeinsam 60.000 Tonnen heimische Pellets. Insgesamt produziert das Unternehmen 130.000¦Tonnen Pellets jährlich und versorgt damit vorwiegend Haushalte in Süddeutschland. Vom Rohstoff über die Produktion bis zur Logistik liegt bei der Schellinger KG alles in einer Hand.

Das Familienunternehmen Emil Steidle GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1823 und somit genau vor 200 Jahren als Zimmereibetrieb gegründet. In sechster Generation ist es mit seinen heutigen Geschäftsbereichen Bau, Beton-Garagen, Quarzsand, Holz und Holzpellets in Deutschland sowie den angrenzenden Ländern Schweiz und Österreich tätig. Im Bereich der Stahlbeton-Fertiggaragen bietet das Unternehmen seit mehr als 55 Jahren Einzel- und Doppelgaragen, Großraumgaragen, Raumzellen und Carports für nahezu alle Aufgabenstellungen an. Mit über 60.000 ausgelieferten Garagen ist Steidle ein kompetenter Ansprechpartner. Jede der hochwertigen Fertiggaragen aus Stahlbeton wird im firmeneigenen Werk in Krauchenwies hergestellt und von dort aus direkt zum Kunden geliefert.