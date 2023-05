Offenbar im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung wurde ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Binger Straße mit einem Messer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge soll es zuvor zwischen dem 25-Jährigen und drei weiteren Männern zu einem Streit um Zigaretten gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei schließlich ein Gleichaltriger mit einem Messer auf den 25-Jährigen losgegangen und habe ihn dabei im Bauchbereich verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der Geschädigte in ein Klinikum eingeliefert, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.