Unter dem Motto „Lebensmittel im Fokus“ veranstaltet das Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen (CVUA) am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 17 Uhr nach fünf Jahren wieder einen Tag der offenen Tür, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Durch den Tag der offenen Tür möchten die Mitarbeiter sich und ihre Tätigkeit präsentieren und ein Stück weit in das öffentliche Bewusstsein bringen.

Was ist die Aufgabe der Lebensmittelüberwachung? Welche Möglichkeiten gibt es ein Lebensmittel zu untersuchen? Welche Proben werden untersucht?

Auf diese und weitere Fragen wird das CVUA Sigmaringen am Tag der offenen Tür Antworten geben, um dem Verbraucher die Arbeit in der Lebensmittelüberwachung näher zu bringen.

Bei Führungen durch verschiedene Laboratorien gibt es für Groß und Klein viel zu entdecken. Neben vielen fachlichen Informationen werden die Verbraucher zu zahlreichen Aktivitäten eingeladen. Dabei können sie unter anderem ihre sensorischen Fähigkeiten testen. Mitgebrachte Trinkwasserproben können auf Schwermetalle untersucht werden. Als Gäste präsentieren sich der Fachbereich Veterinärdienst und Verbraucherschutz vom Landratsamt Sigmaringen und der Bereich Life Science der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen stellt gemeinsam mit den weiteren Untersuchungsämtern Baden-Württembergs in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart, sowie dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt – Diagnostikzentrum in Aulendorf eine wichtige Säule des Verbraucherschutzes in Baden-Württemberg dar.

Hierbei übernimmt das CVUA Sigmaringen zentral für ganz Baden-Württemberg unter anderem die Untersuchung von Mykotoxinen (Schimmelpilzgifte). Hier werden Lebensmittel, wie zum Beispiel Nüsse und Mehle untersucht. Das Tabaklabor übernimmt neben der Untersuchung und Beurteilung von Tabak und Tabakerzeugnissen in Baden-Württemberg diese Aufgabe noch zusätzlich länderübergreifend für sechs weitere Bundesländer.

Mehr als 110 Mitarbeiter, davon 30 wissenschaftliche Sachverständige, wie Lebensmittelchemiker, Tierärzte und Biologen, beurteilen jährlich rund 9000 Proben der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie circa 450 Proben an Tabak und Tabakerzeugnissen, wie die CUVA mitteilt.