von SK

Völlig außer sich war ein randalierender Mann in der Silvesternacht in Sigmaringen, der unter anderem einen Tisch aus dem Fenster warf, Beamten beleidigte und Möbel kaputt schlug. Doch der Reihe nach: In der Silvesternacht gegen 0.45 Uhr wurde ein Randalierer in einem Wohnhaus in der Pfauenstraße in Sigmaringen gemeldet. Es würde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geben und Gegenstände aus dem Fenster fliegen. Mehrere Streifen des Polizeireviers Sigmaringen wurden in den Einsatz entsandt. Vor Ort wurde zwar keine Auseinandersetzung festgestellt, jedoch wurde ein Tisch aus einem Obergeschoss auf ein geparktes Auto geworfen. Der Schaden am Auto liegt bei rund 5000 Euro, so die Polizei.

Randalierer schlägt Möbel klein

Weiterhin zerstörte der Randalierer in der Wohnung mehrere Tische, Stühle und Scheiben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige (ein Test ergab über 2,1 Promille) verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und den anderen anwesenden Personen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Nach ärztlicher Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung in einem Krankenhaus, kam er zur Ausnüchterung in eine Zelle beim Polizeirevier Sigmaringen. Während dem Einsatz beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung, informiert die Polizei.