Wegen versuchten Raubs ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen. Am Dienstagnachmittag sollen zwischen 17 und 17.45 Uhr im Bereich des Eichamts in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen vier bislang unbekannte Personen zwei 14-Jährige bedrängt und mit einem Messer bedroht haben.

Täter flüchten mit Auto

Die Täter durchsuchten demnach die Taschen ihrer Opfer, flüchteten dann aber ohne Diebesgut und fuhren mit einem beigen BMW mit getönten Scheiben davon. Die beiden 14-Jährigen blieben unverletzt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Sigmaringen bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 07571 1040 zu melden.