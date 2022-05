Sigmaringen vor 2 Stunden

Polizei beendet Streit unter Flüchtlingen in Sigmaringer LEA

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Mittwochabend zur Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen geeilt. In ersten Meldungen war berichtet worden, dass rund 100 Menschen an einer Schlägerei beteiligt wären.