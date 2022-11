Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie lädt die Stadtkapelle Sigmaringen wieder zum traditionellen Jahreskonzert am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen ein. Das Konzert steht laut Ankündigung der Stadtkapelle unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“.

Die Stadtkapelle kann in ihren Reihen an wichtigen Stellen viele neue Mitglieder begrüßen. Auch ist es das erste Konzert, an dem Susanne Seßler nicht in Funktion als Übergangs- oder Vizedirigentin den Taktstock führt, sondern offiziell die musikalische Leitung der Stadtkapelle übernimmt.

Zum anderen steht das letzte Konzert der Jugendkapellen-Dirigentin Rosa Benz an. Sie wird bei einer internen Stabübergabe ab 16. Dezember durch die neue Musikschulleitung Wolfgang Gebhart als musikalische Leitung der Jugendkapelle FortisSIGmo abgelöst werden. An diesem Abend steht die Musik im Mittelpunkt. Höhepunkt der rund 80 musikalischen Minuten, soll der Titel „In 80 Tagen um die Welt sein“.

Vorverkauf: Karten (Erwachsene 12 Euro; Kinder bis einschließlich 15 Jahren, Schüler, Studenten 6 Euro) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Sigmaringen oder über www.reservix.de; Restkarten an der Abendkasse.